"Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario": Paris Hilton habla de su experiencia en un colegio para adolescentes con problemas

En un testimonio que brindó este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado del estado de Utah (EE.UU.), Paris Hilton, famosa empresaria, modelo y actriz, reveló que llegó a sufrir constantes abusos durante su estancia de 11 meses en Provo Canyon School, una instalación residencial para adolescentes con problemas de salud mental, informó NBC.

"Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario. Me aislaron del mundo exterior y fui privada de todos mis derechos", enfatizó. "Me obligaron a consumir medicamentos que me hicieron sentir entumecida y agotada. [...] No había privacidad. Cada vez que usaba el baño o me duchaba, era monitoreada", declaró Hilton.

Uno de sus peores recuerdos, dijo, viene del momento en que el personal la puso en confinamiento solitario. "Aquella pequeña habitación, cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre, sin baño, es uno de los recuerdos más vívidos y traumatizantes que he experimentado en toda mi vida", puntualizó.

"Durante los últimos 20 años he tenido una pesadilla recurrente en la que dos desconocidos me secuestran en medio de la noche, me registran, sin ropa, y me encierran en una instalación", dijo, recordando la noche de su llegada a Provo Canyon School.

Hilton fue una de las tres víctimas de abusos que comparecieron ante los legisladores del estado, como parte de una campaña a favor de un proyecto de ley que busca una mayor regulación de las instituciones para adolescentes con problemas. En caso de ser aprobada la norma, esas instalaciones tendrán que documentar todo caso de restricciones físicas y confinamiento involuntario, al tiempo que se prohibirán la sedación química y las restricciones físicas de los internados.