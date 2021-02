VIDEO: El número 11 del tenis se quiebra y llora tras perder su séptimo partido consecutivo porque vive "una pesadilla"

El tenista francés Gaël Monfils no pudo contener su tristeza y malestar durante la rueda de prensa que ofreció tras perder en la primera ronda del Abierto de Australia contra el finlandés Emil Ruusuvuori y sufrir su séptima derrota consecutiva el pasado 8 de febrero.

Este deportista, con lágrimas en los ojos y visiblemente afectado, reconoció que no confía en sí mismo y describió su situación como "una pesadilla" de la que no puede salir, ya que no gana un partido desde febrero de 2020 e intenta "reconstruirse" para volver a vencer.

"Juego mal. No puedo sacar, no puedo dar un golpe de derecha, me equivoco. ¿Por qué? No sé. Por muchas cosas, tengo mis propias razones. Soy honesto, les digo que no tengo confianza y va a llevar tiempo", explicó con voz entrecortada el número 11.º de la ATP.

"Lo peor de todo esto es que golpeo y no puedo. Entreno como un carnicero y no funciona. Me gustaría levantarme y decirte que esta pesadilla se acabó, pero aquí estoy", manifestó Monfils, quien pidió a los medios "un poco de clemencia" porque cada vez que se para frente a un micrófono se siente "juzgado".

A sus 34 años, Gaël Monfils posee 10 títulos de la ATP, llegó a ser el sexto del mundo en 2016 y su mejor actuación en un torneo del Grand Slam fue en 2008, cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros. A comienzos de 2020, antes de la pandemia mundial de coronavirus, tuvo una serie de buenos resultados.

En febrero del año pasado, superó en los cuartos de final del Torneo de Dubái (EAU) a su compatriota Richard Gasquet y cayó en semifinales contra el número uno del mundo, Novak Djokovic. Regresó a las canchas en septiembre, pero aún no recuperó su mejor nivel.