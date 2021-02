Experto del equipo de la OMS en Wuhan: "No hay que fiarse demasiado de la inteligencia estadounidense sobre el coronavirus"

Washington afirma que no aceptará las conclusiones de la misión de la OMS en China sin verificarlas de forma independiente.

El zoólogo Peter Daszak, miembro de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigó los orígenes de la pandemia en China, arremetió este miércoles contra EE.UU. en Twitter después de que el Departamento de Estado del país norteamericano arrojara dudas sobre la transparencia de la investigación.

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, declaró este martes que Washington no aceptará los resultados de la misión de la OMS en Wuhan sin verificar de forma independiente sus conclusiones con el uso de su propia inteligencia y consultando a sus aliados.

"Claramente, los chinos, al menos hasta ahora, no han ofrecido la transparencia requerida que necesitamos y que, lo que es igualmente importante, la comunidad internacional necesita para que podamos evitar que este tipo de pandemias vuelvan a ocurrir", dijo Price, agregando que su país no va a "apresurarse a sacar conclusiones que puedan estar motivadas por cualquier otra cosa que no sea la ciencia".

En su mensaje publicado en Twitter, Peter Daszak achacó estas declaraciones a que el presidente Joe Biden "tiene que mostrarse duro con China". "Por favor, no confíen demasiado en la inteligencia estadounidense: cada vez más desvinculada bajo Trump y francamente equivocada en muchos aspectos", agregó el experto, que enlazó su publicación con un artículo sobre los comentarios del Departamento de Estado de EE.UU. que ponían en duda la transparencia de la cooperación de China con la misión de la OMS.

Durante su mandato, el expresidente estadounidense Donald Trump culpó a China por la pandemia en numerosas ocasiones, haciendo referencia a una controvertida teoría que apunta a que una fuga de laboratorio pudo haber sido la fuente del brote. No obstante, el equipo de especialistas internacionales concluyó que es "extremadamente improbable" que el coronavirus se filtrara desde un laboratorio.

Además, el equipo de la OMS determinó que el SARS-CoV-2 tiene un origen zoonótico. No obstante, los expertos aún no han logrado identificar la especie que originó el virus o que actuó como huésped y facilitó que este pasara a los humanos. La transmisión de animal a humano a través de un intermediario es la hipótesis "más probable" del origen del coronavirus, declaró el jefe de la misión, Peter Ben Embarek, agregando que son necesarios más estudios e investigaciones al respecto.