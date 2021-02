Joss Whedon, director de 'Buffy, la cazavampiros' y 'Liga de la Justicia', blanco de críticas por su comportamiento abusivo "tóxico" y "hostil"

La actriz estadounidense Charisma Carpenter, más conocida por interpretar a Cordelia Chase en 'Buffy, la cazavampiros' y 'Ángel' acusó al creador de ambas series, Joss Whedon, de comportamiento abusivo "tóxico" y "hostil" durante el rodaje.

La artista afirmó este miércoles en una publicación en Twitter, titulada 'Mi verdad', que el director de cine "abusó de su poder en numerosas ocasiones". "Aunque a él le divertía su mala conducta, solo sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, restarme poder y alejarme de mis compañeros", subrayó y agregó que esos incidentes "perturbadores" le provocaron una "patología física crónica", que aún sufre.

Carpenter detalló que Whedon supuestamente la llamó "gorda" delante de sus colegas "cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos".

También la actriz apuntó que participó en una reunión "a puerta cerrada" en la que el hombre manipuló su femineidad y su fe contra ella misma. "Comenzó a atacar mi carácter, a burlarse de mis creencias religiosas, me acusó de sabotear el programa, y luego me despidió en la siguiente temporada una vez ya había dado a luz", agregó.

Además, según Carpenter, el cineasta la obligo a trabajar a la 01:00 de la madrugada a los seis meses de embarazo, como represalia.

Respuestas de Amber Benson y Sarah Michelle Gellar

Por su parte Amber Benson, que interpretó a Tara en 'Buffy', respondió al tuit de Carpenter y contó su propia experiencia durante el rodaje de la serie.

"'Buffy' tenía un ambiente tóxico, que comienza por arriba", escribió. "Charisma Carpenter dice la verdad y la apoyo al 100%. Se hizo mucho daño durante ese tiempo y muchos de nosotros todavía lo estamos procesando más de 20 años después", añadió.

Sarah Michelle Gellar, conocida por su personaje de Buffy Summers, también se pronunció en su cuenta de Instagram y dijo que se solidariza "con todos los supervivientes de los abusos" y "se siente orgullosa de que hablen".

"Aunque estoy orgullosa de que mi nombre se asocie con Buffy Summers, no quiero que se me asocie para siempre con el nombre de Joss Whedon", afirmó la actriz. "Actualmente estoy más centrada en criar a mi familia y sobrevivir a una pandemia, así que no haré más declaraciones en este momento", explicó.

Acusaciones de estrellas de 'Liga de la Justicia'

El pasado año, el actor Ray Fisher, que trabajó con Whedon en la película 'Liga de la Justicia' del 2017, también alegó en Twitter que el comportamiento del director durante el rodaje era "grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable".

Su coprotagonista, Jason Momoa, respaldó las afirmaciones de Fisher. "Esta mierda tiene que parar y necesita ser investigada", compartió la estrella de 'Aquaman' en su cuenta de Instagram.