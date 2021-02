Autoridades indonesias descubren fallas en el empuje de los motores del avión de pasajeros que se desplomó en las aguas de Yakarta

De acuerdo al Comité Nacional de Seguridad del Transporte de Indonesia, el avión Boeing Co 737-500 de la aerolínea Sriwijaya Air que se estrelló el mes pasado causando la muerte de 62 personas presentó un desequilibrio en el empuje de los motores, falla que provocó que la aeronave girara bruscamente antes de perder altitud y finalmente hundirse en el mar, explicó la institución en un informe preliminar citado por Reuters.

Según indican las autoridades indonesias, cuando la aeronave alcanzó los 8.150 pies de altura (2.484 m) tras el despegue, la palanca que controla la aceleración del motor izquierdo se movió hacia atrás, mientras que los controles del motor derecho permanecieron en su posición original. "No sabemos si está rota o no, pero es una anomalía porque la izquierda se movió hacia atrás y la derecha no lo hizo, como si estuviera atascada", señaló Nurcayho Utomo, investigador del Comité.