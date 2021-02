"De suspicacia y hostilidad a gran logro científico": el representante ruso ante la UE cuenta cómo cambió la actitud hacia Sputnik V en Europa

El representante permanente de Rusia ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov, declaró este jueves que ha observado "con interés" cómo cambiaba la actitud del bloque hacia la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V, y aseveró que en medio de la pandemia no hay que organizar una "carrera de vacunas", sino establecer una "amplia cooperación internacional".

"Hemos observado con interés cómo cambiaba la actitud aquí, en la Unión Europea, hacia el fármaco ruso, que durante varios meses, es decir, prácticamente desde el momento de su aparición, se percibió abiertamente con suspicacia, por no decir hostilidad", dijo Chizhov, subrayando que ahora esa percepción "ha sido reemplazada por el discurso de que la Sputnik V es el mayor logro científico de Rusia prácticamente desde el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra en 1957".

El alto diplomático ruso ve en este cambio de posición no solo una "epifanía sobre las ventajas" de la Sputnik V, sino también la demostración de que la UE ha entendido que las vacunas occidentales "no garantizan el éxito". Unas vacunas, por cierto, para "cuyo suministro la Comisión Europea concluyó media docena de contratos y pagó un anticipo de 2.700 millones de euros" y de las que, a pesar de ello, "todavía no ha recibido un volumen de entregas adecuado".

"De esta manera, se confirmó nuestro enfoque inicial de que en medio de la pandemia no se deben establecer rivalidades ni organizar una carrera de vacunas, sino crear una amplia cooperación internacional para superar la pandemia, y librar una lucha conjunta no politizada y no ideológica contra nuestro enemigo común, que es el coronavirus", señaló Chizhov.

Previamente, el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) anunció que el pasado 29 de enero solicitó el registro de la Sputnik V en la UE y recibió la confirmación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de que la solicitud había sido aceptada.

Al respecto, Chizhov expresó la confianza en que tanto Rusia como la UE "están interesadas en completar" el proceso de registro de la Sputnik V en el bloque. "En este momento, aparentemente, nadie puede predecir cuánto tiempo llevará este registro, pero el proceso ha comenzado", agregó el diplomático. Desde el RDIF indicaron que la velocidad de la aprobación de la solicitud del registro de la vacuna lo determina la EMA.

El pasado martes, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados preliminares del ensayo de la tercera fase del fármaco ruso, que muestran que tiene una eficacia del 91,6 %, es eficaz para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios graves.

Sobre la visita de Josep Borrell a Moscú

Por otra parte, Vladímir Chizhov calificó de "exageración" la valoración del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, sobre los resultados de su reciente visita a Moscú de que las relaciones entre Rusia y la UE "tocaron fondo".

"Aunque el señor Borrell, habiendo aparentemente cambiado su lenguaje en el camino de Moscú a Bruselas, dice que nuestra relación 'ha tocado fondo', creo que esto es en gran medida una exageración. La conversación en Moscú fue difícil, principalmente para nuestros socios. Pero, por otro lado, la conversación fue ciertamente franca, y creo que ninguno de los participantes negaría que al final fue muy profesional", subrayó Chizhov.

El diplomático ruso destacó la importancia de continuar el diálogo, algo que, según Chizhov, el bloque "también considera necesario". "Borrell, incluso ante la histeria absoluta que tuvo que afrontar el martes en el Parlamento Europeo, confirmó esta posición", agregó el representante permanente de Rusia ante la UE.

La visita del 4 al 6 de febrero de Josep Borrell a Moscú provocó varias críticas en Europa en los días posteriores. En particular, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad fue atacado por permanecer en silencio mientras el canciller ruso, Serguéi Lavrov, se refería a la UE como un "socio poco fiable".

Precisamente durante la rueda de prensa con Lavrov del 5 de febrero, el jefe de la diplomacia europea aseguró que la UE y Rusia mantuvieron un diálogo "abierto y honesto" sobre todos los temas de vinculados a las relaciones bilaterales e internacionales. Además, Borrell afirmó que la Sputnik V es "una buena noticia para la humanidad".

