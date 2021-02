AUDIO: Una caracola marina usada como instrumento de viento suena por primera vez en 18.000 años

Un equipo multidisciplinario de investigadores afiliados a distintos institutos franceses ha logrado registrar por primera vez el sonido producido por una caracola marina usada como instrumento musical durante la época paleolítica, la cual permaneció desapercibida por varias décadas en las colecciones del Museo de Historia Natural de Toulouse.

Según detalla el Centro Nacional de Investigación Científica francés, el objeto está elaborado a partir de una gran concha de 'Charonia lampas', un molusco que aún habita en las aguas del golfo de Vizcaya. Fue descrito originalmente como una jarra de agua cuando lo descubrieron en 1931 a la entrada de la cueva pintada de Marsoulas, en la cordillera de los Pirineos franceses.

Sin embargo, tras examinar de nueva cuenta la caracola, los investigadores identificaron marcas de corte en el labio exterior de la abertura del caparazón, así como un orificio de 3,5 centímetros de diámetro en la punta de la concha, la parte más dura, indicios inequívocos de que había sido manipulada por el hombre.

Asimismo, una tomografía computarizada mostró que una de las primeras espirales interiores fue perforada intencionalmente, mientras que los estudios de fotogrametría revelaron que había sido decorada con un pigmento rojo (hematita), característico de la cueva de Marsoulas, lo que deja de manifiesto su carácter simbólico.

La hipótesis que sugería que la concha realmente había sido utilizada a modo de instrumento y no como un contenedor de agua se confirmó gracias a la ayuda de un trompetista, quien logró producir tres sonidos cercanos a las notas do, do sostenido y re.

La primera datación por carbono 14 de la cueva, realizada sobre un trozo de carbón vegetal y un fragmento de hueso de oso hallados en el nivel mismo nivel estratigráfico que la concha, arrojó una fecha de unos 18.000 años. Esto convierte a la caracola de Marsoulas en el instrumento de viento más antiguo de su tipo encontrado hasta ahora.

"Hasta donde sabemos, la concha de Marsoulas es única en el contexto prehistórico no solo en Francia, sino también a escala de la Europa paleolítica y quizás del mundo [...] este extraordinario objeto arqueológico es polifacético: es un instrumento musical, un objeto de prestigio decorado y un símbolo del océano y de los contactos a larga distancia en la costa atlántica y en Cantabria (España)", señalaron los investigadores en su estudio publicado este miércoles en Science Advances.

