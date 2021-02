Un agente de EE.UU. hace sonar una canción mientras lo filma un activista, supuestamente para que el video quedara bloqueado por derechos de autor

El activista involucrado asegura que no es la primera vez que un agente recurre a esa táctica. Unas semanas antes, otro usó la pieza 'In My Life' de los Beatles cuando intentaban filmarlo.

Un oficial de la Policía de Beverly Hills (EE.UU.) ha sido acusado de hacer sonar música desde su teléfono mientras lo filmaban, en un intento por activar los filtros de derechos de autor de las redes sociales y evitar que el video pudiera ser visto en la Red, recoge el portal Vice.

El hecho se produjo la semana pasada luego de que Sennett Devermont, un activista que suele transmitir en vivo protestas e interacciones policiales, se acercara al Departamento de Policía para obtener acceso a un video de un incidente por el cual había sido multado, según él, injustamente. Durante su diligencia, conversó con el sargento Billy Fair, y aunque al principio el trato fue cordial, el uniformado se molestó porque el joven estaba trasmitiendo toda la conversación en Instagram.

Fair preguntó cuántas personas estaban viendo la grabación y Sennet le respondió que "suficientes". Luego, el agente dejó de hablar, sacó su móvil y puso la canción 'Santeria' del grupo Sublime. Esa reacción llevó a Devermont a pensar que se trata de una táctica intencional de utilizar a su favor las políticas de protección de derechos de autor de las redes sociales. En el caso concreto de Instagram, cualquier video que contenga música, incluso si se reproduce en segundo plano, está potencialmente sujeto a eliminación por parte de la plataforma.

De cualquier forma, Sennet compartió el material audiovisual y, con base a las actuales políticas de Instagram, parece no estar infringiendo los derechos de autor. Sin embargo, según Vice, el hecho podría suponer un intento de violar los derechos que, como ciudadano, le confiere la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que autoriza a los civiles a filmar abiertamente a los agentes. "Esta es una forma de atacar la libertad de expresión", subrayó en una entrevista.

Devermont sostiene que Fair no ha sido el único policía que ha recurrido a la táctica de poner música. En diálogo con Vice, cuenta que otro uniformado usó la pieza 'In My Life', de los Beatles, unas semanas antes cuando intentaban filmarlo. Entre tanto, la Policía de Beverly Hills afirmó en una declaración al medio que "la reproducción de música mientras se acepta una queja o se responden preguntas no es un procedimiento que haya sido recomendado" a sus miembros. Los videos que involucran al sargento están "bajo revisión", manifestó esa oficina.

