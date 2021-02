Biden firma una orden ejecutiva que pone fin a la emergencia nacional en la frontera con México

El presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para eliminar la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México, cancelando de esta manera una de las fuentes de financiamiento del muro fronterizo impulsada por el expresidente Donald Trump.

Así lo declaró el mandatario estadounidense en un documento fechado el 10 de febrero, y publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca.

"He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo, y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o redirigidos con ese fin", señala el documento firmado por Biden.

El decreto pone fin a una medida expedida por Trump en febrero de 2019 con la que el expresidente consiguió fondos para financiar la construcción del muro fronterizo.

En este sentido, Biden recalcó que las facultades que tenían algunas autoridades con la orden de Trump "ya no se utilizarán para construir un muro en la frontera sur".

Revertir órdenes, rechazar migrantes

Desde los primeros minutos de su administración, Biden ha firmado una serie de documentos con el objetivo de revertir las políticas contra la migración de Trump.

A principios de febrero, el presidente también firmó una orden para reunir a las familias de migrantes separadas tras ser detenidas en la frontera entre México y EE.UU.

Sin embargo, la Casa Blanca ha reconocido que tomará tiempo "poner en marcha un proceso humano y completo para procesar a las personas que están llegando a la frontera".

En este sentido, la sede presidencial señaló el miércoles que la mayoría de los migrantes que intenten ingresar en estos momentos a EE.UU. de forma irregular serán rechazados.

"Ahora no es el momento de venir y la gran mayoría de las personas serán rechazadas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria.

Asimismo, la administración Biden pretende destinar 4.000 millones de dólares en apoyo económico a países centroamericanos como Honduras, El Salvador y Guatemala con el fin de atender el fenómeno migratorio, según reveló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense.