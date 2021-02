Lavrov comenta la posible ruptura de relaciones con la UE si esta se produce por iniciativa del bloque

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú está preparado para una posible ruptura de las relaciones con la Unión Europea si Bruselas decreta sanciones que amenacen a sectores sensibles de la economía rusa.

"Partimos del hecho de que estamos preparados. En el caso de que volvamos a ver -como ya hemos sentido más de una vez- que se imponen sanciones en algunas áreas que creen riesgos para nuestra economía, incluso en las áreas más sensibles. No queremos aislarnos del mundo, pero tenemos que estar preparados para ello", dijo Lavrov al canal de YouTube del periodista Vladímir Soloviov. "Si quieres la paz, prepárate para la guerra", agregó el canciller, citando la famosa máxima latina.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aclaró que Rusia busca desarrollar sus relaciones con el bloque europeo y no romperlas, pero el país está dispuesto a responder en caso de ser necesario. "Queremos desarrollar las relaciones con la Unión Europea. Pero si la UE sigue este camino, entonces sí, estaremos preparados. Porque tienes que estar preparado para lo peor. Esto es de lo que hablaba el ministro", dijo Peskov, lamentando que las palabras del canciller ruso fueran distorsionadas por algunos medios de comunicación.

"Si nos enfrentamos a una línea extremadamente destructiva que dañe nuestra infraestructura y nuestros intereses, entonces, por supuesto, Rusia debe estar preparada de antemano para tales pasos hostiles", agregó el portavoz presidencial.

Desde la Cancillería también precisaron que Moscú está dispuesta a romper relaciones con el bloque solo si Bruselas inicia ese proceso. "Estamos preparados para la ruptura, si se produce por iniciativa de la UE (...) Por nuestra parte, instamos a la UE a una cooperación igualitaria y mutuamente respetuosa, tal y como dijo Serguéi Lavrov", declaró el ministerio.

Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, informó de que los ministros de Exteriores de la UE discutirán la posibilidad de introducir nuevas sanciones contra Rusia el próximo 22 de febrero. Por su parte, la representante oficial de la Cancillería rusa, María Zajárova, advirtió a Bruselas contra la imposición de sanciones a Rusia, diciendo que en caso de hacerlo habría una respuesta.

"En varias ocasiones, algunos Estados miembros de la UE nos han dicho confidencialmente que están en contra de las sanciones y que no creen que se deba 'castigar' a Rusia con sanciones. Entienden que, de todos modos, no les llevará a ninguna parte, pero tienen la 'solidaridad', el principio del consenso. He dicho varias veces que, a mi entender, el principio de consenso significa que si alguien no está de acuerdo, no hay un consenso", indicó Lavrov este viernes en declaraciones a Soloviov.