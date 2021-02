No cree a una 'tiktoker' que usó pegamento extrafuerte en lugar de laca, se pega un vaso al labio con Gorilla Glue y termina en urgencias

Len Martin, un residente del estado de Luisiana (EE.UU.), terminó en la sala de emergencias de un hospital después de pegar un vaso de plástico a su labio con Gorilla Glue, un poderoso pegamento de contacto, informa WKBN.

Según contó el hombre al medio, su intención al pegar el vaso en su boca era demostrar que Tessica Brown, una 'tiktoker' que utilizó el mismo pegamento como laca de cabello y terminara con este pegado durante más de un mes, estaba mintiendo y la situación "no era tan grave como ella estaba tratando de aparentar".

"Pensé que ella estaba jugando porque no creía que fuera tan serio […] creí que podría lamerlo para humedecerlo y, no sé, arrancarlo directamente, pero no funcionó", agregó este aspirante a rapero de 37 años.

Para lograr despegar el vaso, los médicos de emergencias le practicaron un "doloroso" procedimiento en el que la capa superior de la piel de sus labio fue removida. Se espera que las heridas causadas por la intervención sanen completamente en unas tres semanas.

Tras su experiencia, Martin recomendó a la gente, especialmente a los niños, no imitar los retos que circulan a través de redes sociales, ya que pueden causarse graves lesiones e incluso la muerte, y subrayó que jugar con pegamento extrafuerte es algo que definitivamente no se debe hacer.

