Gina Carano se pronuncia tras ser despida de la serie 'The Mandalorian' por comparar la política actual de EE.UU. con la Alemania nazi

"No pueden anularnos si no lo permitimos", declaró la actriz después de anunciar un nuevo proyecto.

La actriz estadounidense Gina Carano, conocida por su papel de Cara Dune en 'The Mandalorian', rompió su silencio este viernes, tras ser despida de la exitosa serie de Disney+, y anunció su nuevo proyecto.

De acuerdo con Deadline, la actriz desarrollará, producirá y protagonizará una nueva película que The Daily Wire, sitio web conservador de noticias y opinión, planea ofrecer a sus usuarios.

"The Daily Wire está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños: desarrollar y producir mi propia película. Grité y mi oración fue respondida", afirmó Carano a Deadline. En ese contexto, dijo que con eso está enviando "un mensaje directo de esperanza a todos los que viven con miedo de ser anulados por una turba totalitaria". "Apenas acabo de empezar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca antes, y espero que esto inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden anularnos si no lo permitimos", destacó.

Mientras tanto, el cofundador de The Daily Wire, Ben Shapiro, declaró que allí "no podrían estar más emocionados de estar trabajando con Gina Carano, un talento increíble, abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la izquierda autoritaria de Hollywood". Afirmó que el medio existe para "proporcionar una alternativa no solo a los consumidores, sino a los creadores que se nieguen a inclinarse ante la turba". "Estamos ansiosos por traer el talento de Gina a los estadounidenses que la aman, y estamos igual de ansiosos por mostrar a Hollywood que si quieren seguir despidiendo a los que piensen de otra forma, solo nos estarán ayudando a construir el X-wing para acabar con su Estrella de la Muerte", destacó.

Carano fue despedida por Lucasfilm tras afirmar este miércoles, en su cuenta de Instagram, que ser republicano en EE.UU. hoy en día es como haber sido judío durante el Holocausto. Esas declaraciones provocaron indignación en la Red, al tiempo que un portavoz de la productora las tachó de "aborrecibles e inaceptables".

No es la primera vez que Gina Carano se convierte en el blanco de las críticas de los internautas. En noviembre pasado, la actriz compartió varios tuits que crearon polémica: en uno de ellos se burlaba del uso de mascarillas en medio de la pandemia de coronavirus, y más tarde sugirió que se había producido un fraude electoral durante las últimas elecciones presidenciales de EE.UU.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!