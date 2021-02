Policía peruano se disfraza de médico para ver a su padre hospitalizado por covid-19 y lo halla muerto

Un suboficial de la Policía Nacional de Perú, Jhampier Junior Gaspar Montes, se disfrazó de personal médico para ingresar al área de aislamiento covid-19 del hospital Daniel Alcides Carrion de Huancayo y conocer el estado de salud de su padre. No obstante, cuando logró tener acceso, descubrió que su progenitor había fallecido horas antes.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves. Al enterarse del deceso, el policía de 21 años de edad, quien había tomado algunas fotografías del área restringida, intentó escapar pero fue interceptado por los vigilantes que custodiaban la entrada del recinto, donde estalló en llanto y se despojó del atuendo médico.

"Entiendo que su padre ha fallecido y el suboficial, en ese afán desesperado de saber cómo se encontraba, ingresó al hospital disfrazado de médico. En la Policía Nacional se harán las indagaciones para saber en qué situación se encontraba él, si estaba de franco o de servicio", indicó el jefe de la Sexta Macrorregión Policial, general Roger Arista Perea.

Por su parte, un tío del joven, afirmó que su sobrino había entrado al hospital para alcanzarle una medicina a su padre, pero descubrió que ya estaba muerto y, presuntamente, nunca le conectaron el oxígeno. "A todos los pacientes que están con covid-19 o con cualquier tipo de enfermedad, no hay la plena atención y eso no quieren que salga. Mi sobrino tiene fotografías de cómo ha encontrado a mi hermano y eso no quieren que salga", dijo a medios locales.

Al respecto, la Dirección General del hospital regional Daniel Alcides Carrión emitió un comunicado en el que señaló al suboficial de vulnerar "gravemente la salud pública". "Es un acto irregular y lamentable donde se encuentra involucrado el personal policial destacado para la custodia del hospital", agrega el texto.

El texto indica que el padre del policía ingresó al hospital el pasado 9 de febrero con síntomas graves de covid-19 y una comorbilidad de diabetes. Tras ser internado, fue conectado a una máscara snorkel, pero no lograron ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos porque todas las camas están ocupadas, y hay doce pacientes en espera.

Según el Ministerio de Salud de Perú, a la fecha el número de decesos por covid-19 se ubica a 43.045, mientras que el total de positivos asciende a 1.212.309 desde el inicio de la pandemia.