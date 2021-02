VIDEO: Una intensa persecución policial termina con un inesperado abrazo entre un agente y la sospechosa

El Departamento de Policía de Hodgenville (Kentucky) publicó este viernes en su cuenta de Facebook un video que muestra una persecución, que terminó de manera inesperada: uno de los oficiales abrazó a una sospechosa asustada para calmarla.

El operativo tuvo lugar el 10 de febrero, después de que Latrece Curry, residente de la ciudad de Lebanon, huyera de su casa tras una disputa doméstica con su marido. Cuando los agentes lograron localizarla, la mujer se dio a la fuga, lo que desencadenó una intensa persecución en la que participaron varios coches patrulla, detalló James Richardson, jefe del Departamento, informa New York Post.

En las imágenes de la cámara corporal se puede ver que en cuanto la sospechosa, de 41 años, se detiene en un aparcamiento de Hodgenville para evitar un control de carretera, los oficiales se le acercan a su vehículo con las armas desenfundadas, gritándole que salga de su automóvil.

Cuando el jefe de la Policía local se aproximó lentamente, apuntando su pistola hacia Curry a través de la ventanilla, vio que la mujer con "las manos en alto, temblaba como una hoja". Richardson enfundó el arma, le dijo que se calmara, que todo estaba bien y le ayudó a desabrochar el cinturón de seguridad.

"Su cara era de puro terror. Estaba temblando y era evidente que estaba asustada", recordó. "No la percibí como una amenaza, no tenía armas. Le cogí las manos y empezó a llorar. Alargó la mano y me abrazó y yo le devolví el abrazo", agregó.

Richardson explicó que era la primera vez en sus 23 años de trabajo que una persecución terminaba con un abrazo, pero es un "gran ejemplo de cómo mantener las emociones bajo control al final de una persecución".

Más tarde, Curry fue detenida "sin incidentes" y acusada de darse a la fuga, poner en peligro la seguridad y de cometer infracciones de tráfico. "Su declaración fue que estaba en la zona, que no sabía lo que estaba haciendo y que estaba muy arrepentida. No tenía antecedentes penales, nunca se había metido en problemas, que yo sepa. Simplemente tomó una mala decisión", afirmó Richardson.