Este país latinoamericano es el líder regional de vacunación contra el covid-19

Chile ha vacunado a casi 1,8 millones de personas desde el inicio del programa de vacunación el 3 de febrero, lo que lo convierte en el país más activo de la región latinoamericana en la campaña de inmunización.

Según las estadísticas 'Our World in Data', de la Universidad de Oxford (Reino Unido), para el 12 de febrero Chile había vacunado al 9,66% de sus habitantes. Con esta cifra, el país latinoamericano es solo superado por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y EE.UU.

Según la información del Ministerio de Salud (Minsal) de Chile, la cifra total de personas vacunadas contra el covid-19 ha superado ya las 1.792.000.

- Total de personas vacunadas contra #COVID_19 al 12 de febrero a las 17:00 horas. #YoMeVacuno✌️ pic.twitter.com/bLwVXtfjpf — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 12, 2021

El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó este viernes que "la vacunación masiva es la esperanza para recuperar nuestras vidas y abrazar a nuestros seres queridos". El mandatario, de 71 años, recibió esta semana su primera inyección de la vacuna CoronaVac, elaborada por el laboratorio chino Sinovac, que, según él, es "segura y eficaz".

Piñeira se vacunó en un centro de salud de la ciudad de Futrono, donde se encuentra de vacaciones, у respetó el calendario de inmunización programado por las autoridades, según el cual ese día se debían vacunar las personas de entre 71 y 72 años.

"Hemos hecho un esfuerzo enorme para una vacunación a todos los chilenos y ciudadanos del país [...] Vamos a seguir adelante con esta vacunación masiva", dijo Piñera.

Las autoridades chilenas buscan inocular primero a los grupos de riesgo, como personas mayores de 65 años, médicos y enfermos crónicos. Se espera que en junio se habrá vacunado el 80% de la población del país.

En cuanto a otros países de la región latinoamericana, según los números de 'Our World in Data' para este viernes Brasil había vacunado a 3,23 personas de cada 100, seguido por Argentina con 1,31 y México con 0,56. Mientras, Costa Rica mostró una tasa de 1,47 personas vacunadas de cada 100 para el 8 de febrero. Esta estadística tiene en cuenta solo una dosis de la vacuna y puede no corresponderse con el número total de personas que han completado el proceso de vacunación, que requiere dos dosis.

Polémica por el "turismo médico"

Previamente, el programa 'Beto a Saber', emitido por el canal Willax de la televisión peruana, realizó un reportaje en el que se afirma que Chile estaría promoviendo un presunto plan de "turismo médico" para que los extranjeros puedan ir al país a vacunarse contra el coronavirus.

Al respecto, el ministro de Exteriores de Chile, Andrés Allamand, descartó que el país acepte vacunar a los turistas extranjeros. El calendario de vacunación del Minsal prioriza ante todo a adultos mayores junto, personal sanitario y trabajadores esenciales.

Al mismo tiempo, el Minsal afirmó el 6 de febrero que "todos los extranjeros que estén en Chile, independiente si son o no residentes, o si solo están de paso por Chile, pueden vacunarse siguiendo las fechas del Calendario de Vacunación".

La semana pasada, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que los migrantes también podrán vacunarse, ya que "aquí no hay discriminación". "Si no tienen RUT [Rol Único Tributario] o carnet, tienen que inscribirse con el número de pasaporte. Aquí la vacuna es gratuita, universal y voluntaria", dijo Paris, citado por medios locales.

Por su parte, el Colegio Médico instó este miércoles "a no limitar vacunación a personas en situación irregular" en Chile, ya que esto "afectará a migrantes en condición mayor de vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población".