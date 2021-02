Renuncia la ministra de Salud peruana tras un escándalo sobre la supuesta vacunación contra el coronavirus del expresidente Vizcarra

Pilar Mazzetti, quien hasta este viernes se desempeñaba como ministra de Salud de Perú, renunció a su cargo después de que saliera a la luz una investigación periodística, realizada por Carlos Paredes, que reveló que el expresidente Martín Vizcarra y su esposa recibieron indebidamente, y antes que todos los peruanos, la vacuna contra el covid-19 en octubre durante los ensayos clínicos del fármaco Sinopharm.

La dimisión de Mazzetti se produjo un día después de que fuera citada de emergencia ante el Congreso junto a la presidenta del Consejo de Ministros y el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, para declarar sobre la participación del exmandatario en los ensayos clínicos que realizaba la farmacéutica china Sinopharm en octubre pasado, mientras estaba al frente del Ministerio, informa El Comercio.

Durante su intervención, aseguró no haber tenido conocimiento de lo ocurrido. "A lo largo del tiempo que he trabajado en su gabinete hemos discutido muchísimos temas, pero no hemos discutido la posibilidad de que él se vacune y mucho menos me ha informado que se había vacunado", declaró. Asimismo, señaló que una investigación deberá aclarar los hechos.

Por su parte, el exmandandatrio confesó en una conferencia de prensa, en la que se realizó una prueba de coronavirus en vivo, haber mantenido en secreto su participación, y la de su esposa, como voluntario durante la fase tres de la investigación del fármaco, debido a la naturaleza anónima de la misma.

No obstante, Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, indicó no tener registros que indiquen la participación de Vizcarra en los ensayos clínicos, por lo que ya ha solicitado a la Presidencia del Consejo de Ministros cualquier tipo de datos que la confirmen.

El lugar dejado por Mazzetti es ahora ocupado por Óscar Ugarte, quien ya ha había sido ministro de Salud entre los años 2008 y 2011. El nombramiento fue realizado este sábado por el presidente Francisco Sagasti.