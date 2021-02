Pelosi arremete contra McConnell y tacha de "cobardes" a los republicanos que absolvieron a Trump en su segundo juicio político

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, calificó este sábado de "cobardes" a los republicanos del Senado de EE.UU. que se negaron a declarar culpable a Donald Trump de "incitación a la insurrección" en el segundo juicio político contra el expresidente.

Previamente, el 13 de febrero, tuvo lugar en el Senado una votación durante la cual 57 senadores apoyaron el 'impeachment' contra Trump, mientras que 43 expresaron su rechazo. Sin embargo, se requerían al menos 67 votos para que el juicio político fuera aprobado.

"Lo que vimos en ese Senado hoy fue un grupo cobarde de republicanos que aparentemente no tienen opciones, porque tenían miedo de defender su trabajo, de respetar la institución en la que sirven", afirmó Pelosi, sugiriendo que estos miembros del Partido Republicano piensan en su "supervivencia política" y quieren asegurarse de ser reelegidos, ya que "tal vez no pueden conseguir otro trabajo".

Las declaraciones de la presidenta de la cámara se produjeron durante una rueda de prensa tras la absolución de Trump, a la que Pelosi no tenía previsto asistir. Sin embargo, cambió de opinión tras escuchar el discurso del líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. McConnell culpó a Trump de "vergonzosa negligencia", pero aun así absolvió al exmandatario por no considerar legítimo someterlo a un juicio político después del fin de su mandato.

Pelosi acusó a McConnell de retrasar el inicio del 'impeachment' tras negarse a aceptar el artículo de juicio político antes de la investidura de Joe Biden. "Entonces, él sube allí y presenta esta acusación contra el presidente y luego dice: 'No puedo, no puedo votar porque es después del hecho'. ¡Un hecho que él estableció! El hecho, establecido por él, de que [el artículo] no se podría entregar antes de la investidura", señaló la presidenta de la Cámara.

Sobre la posibilidad de una moción de censura contra Trump

En cuanto a votar sobre una moción de censura contra Trump, un castigo menor que algunos senadores habían planteado como alternativa al juicio político, Pelosi dijo que "la censura es una bofetada a la Constitución" que permite a todo el mundo "salirse con la suya".

"Todos estos senadores cobardes que no pudieron hacer frente a lo que hizo el presidente y lo que estaba en juego para nuestro país, ¿ahora van a tener la oportunidad de dar un pequeño golpe en la muñeca?", se preguntó Pelosi.

"Censuramos a la gente que usa material de oficina con el propósito equivocado. No censuramos a la gente que incita a una insurrección que mata a la gente en el Capitolio", concluyó la presidenta de la Cámara.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!