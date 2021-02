López Obrador anuncia que la vacuna rusa Sputnik V llegaría a México la próxima semana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V probablemente llegará al país la próxima semana.

"Ya se tiene ese contrato y es de las vacunas que probablemente lleguen el próximo fin de semana, que empiecen a llegar en cantidades considerables. La Sputnik V, que viene de laboratorios de Rusia, ya hablamos con el presidente [ruso, Vladímir] Putin y hay el compromiso de enviar millones de dosis de esas vacunas y de otras", afirmó el mandatario durante una rueda de prensa que tuvo lugar este domingo en Oaxaca.

Además, dijo que el Plan Nacional de vacunación comenzará formalmente en el país el próximo lunes. "Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, comenzando con los adultos mayores, y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo esta pandemia, este virus", declaró, agregando que ya se compraron 140 millones de dosis de la vacuna.

En ese contexto, destacó que las personas mayores "no corren riesgos". "Decirle a la población y adultos mayores que se vacunen, que no corren riesgos, al contrario, es para protegerlos. Se están siguiendo los protocolos de salud para actuar de manera responsable", reiteró.

Este domingo, México recibió 870.000 dosis de la vacuna, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, luego de que el 11 de febrero un cargamento con dos millones de vacunas desarrolladas por la farmacéutica china CanSino llegaran al país latinoamericano. Además, México tiene garantizadas las vacunas de Pfizer.

