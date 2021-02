La 'tiktoker' que usó el pegamento Gorilla Glue en lugar de laca para el cabello donará a la caridad más de 20.000 dólares recaudados para ayudarla

La bloguera estadounidense Tessica Brown, que se quedó con el pelo pegado tras usar hace más de un mes un pegamento extrafuerte Gorilla Glue en lugar de laca para el cabello, decidió donar a la caridad más de 20.000 dólares, que fueron recaudados en GoFundMe para ayudarla con sus facturas médicas.

Un representante de Brown comunicó este sábado a TMZ que ofrecerá la mayor parte del dinero a la Restore Foundation, que brinda servicios de cirugía reconstructiva para personas de todo el mundo. La organización fue creada por Michael Obeng, famoso cirujano plástico de Los Ángeles, quien logró esta semana retirarle la sustancia y se hizo cargo del costo de la intervención, estimado en 12.500 dólares.

El medio informa que Brown quiere que otras personas que necesiten el mismo tipo de procedimiento que ella u otros tengan el acceso que ella tuvo si no pueden pagarlo.

La bloguera tiene previsto quedarse con 1.000 de los casi 24.000 dólares recaudados para pagar el viaje a Los Ángeles y su visita a la sala de urgencias de un hospital de Chalmette (Luisiana) el pasado 6 de febrero, donde el personal sanitario le puso acetona en la parte posterior de la cabeza, pero le quemó el cuero cabelludo y solo hizo que el adhesivo se tornara pegajoso, antes de endurecerse de nuevo.

Brown se volvió viral cuando publicó el 4 de febrero en su cuenta de TikTok un video en el que explicó cómo quedo con el pelo absolutamente pegado. "Cuando me peino, me gusta terminar con un poco de Göt2b Glued Spray, para mantener [cada pelo] o en su sitio. Bueno, no tenía más Göt2b Glued Spray, así que usé el aerosol Gorilla Glue. Mala, mala, mala idea", afirmó en el clip, que se convirtió viral, logrando más de 35 millones de visualizaciones.

