Cómo recibir la vacuna contra el covid-19 en las alcaldías de la Ciudad de México que este lunes comenzarán a inocular a adultos mayores

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que las alcaldías de Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta comenzarán el lunes 15 de febrero la vacunación de personas mayores de 60 años contra el coronavirus.

Explicó que planean inocular a 39.000 personas mayores en Magdalena Contreras, 28.000 en Cuajimalpa y 16.000 en Milpa Alta, agregando que "habrá un porcentaje que decida no vacunarse, pero estamos orientando a la vacunación universal de todos". Se les administrará 79.000 dosis del fármaco desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Afirmó que serán establecidos 70 centros de vacunación que trabajarán desde las 9:00 hasta las 20:00 horas.

¿Cuándo y a qué centro acudir para vacunarse?

A cada persona le será asignada una unidad vacunadora, basándose en su colonia, barrio o pueblo. También habrá brigadas móviles para atención domiciliaria a individuos con limitaciones de movilidad.

Al mismo tiempo, para cada persona será determinado un día de vacunación según la primera letra de su apellido paterno:

el 15 de febrero para las personas con la primera letra del apellido entre A y G

el 16 de febrero para las personas con la primera letra del apellido entre H y P

el 17 de febrero para las personas con la primera letra del apellido entre Q y Z y las personas sin apellido paterno

el 18 y el 19 de febrero para las personas rezagadas o faltantes

Las fechas corresponden a la primera inyección, mientras que la segunda se realizará entre 8 y 12 semanas después. La cita será agendada en el centro de vacunación durante la visita para la primera aplicación.

Toda la información al respecto se puede encontrar en el portal especializado, donde solo es necesario escribir la CURP para conocer el día y el lugar de la primera inyección.

Los adultos mayores deben llegar al centro vacunador con un documento que servirá de identificación oficial y confirmará su edad y la dirección de residencia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este domingo que el Plan Nacional de vacunación comenzará formalmente en el país el próximo lunes. "Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, comenzando con los adultos mayores, y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo esta pandemia, este virus", declaró, agregando que ya se compraron 140 millones de dosis de la vacuna.

