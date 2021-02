"No defienda a un violador": el reclamo de una víctima a López Obrador para impugnar la candidatura a gobernador de su presunto agresor

La confirmación del registro como candidato a gobernador del senador Félix Salgado Macedonio, a pesar de que enfrenta varias denuncias por abuso sexual que incluye una por violación, desató una serie de reclamos contra el presidente de México, Andrés Manuel López, y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en medio de un creciente clima de indignación de los feminismos en este país por este caso.

"Le pido que sea serio y que se ponga en el lugar de la víctima, no puede defender a un violador, todo esto me ha dañado, me ha jodido la vida", advirtió Basilia, la mujer que en noviembre del año pasado denunció al hoy candidato.

"Que no se siga diciendo que esto es una guerra sucia y parte de la contienda electoral, lo que dije no es mentira, voy a seguir dando batalla hasta que se me escuche, aquí hay un violador y como tal se le tiene que tratar", agregó al anticipar que podría buscar asilo político en otro país ya que teme por su vida en caso de que el candidato gane las elecciones y obtenga más poder como gobernador.

La denunciante ofreció una conferencia de prensa después de presentarse ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para ampliar su acusación al interior del partido y en presencia de los abogados de su presunto agresor. Sin embargo, el mismo día se ratificó la candidatura de Salgado Macedonio a gobernador de Guerrero, un estado ubicado en el sureste del país, con miras a los comicios del próximo 6 de junio.

Esto implica que Morena no esperó a que concluyeran los procesos judiciales y exoneró por anticipado al dirigente político para postularlo, sin tomar en cuenta ni siquiera a las militantes partidarias, entre las que se encuentran legisladoras y funcionarias, que han impugnado de manera recurrente esta decisión.

Por eso, Aimé Vega Montiel, abogada de la víctima, aseguró que Morena simplemente armó una simulación, ya que en ningún momento se analizó seriamente impedir la candidatura del acusado. "Es evidente la protección", dijo.

También aclaró que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades judiciales de Guerrero sobre la supuesta prescripción de la causa iniciada por la víctima por hechos ocurridos hace 22 años.

Antes de la conferencia de prensa, un grupo de activistas realizó la performance 'Un violador en el camino' como muestra de repudio a Salgado Macedonio, pero las movilizaciones feministas continuarán tanto en Guerrero como en la Ciudad de México bajo el lema "un violador no puede ser gobernador".

Denuncias

Esta es la tercera ocasión en la que Salgado Macedonio, de 64 años, se postula como candidato en Guerrero. Ya lo hizo en 1993 y 1999, pero en ambos casos perdió frente a los abanderados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Su carrera política continuó con una diputación nacional en 2000, la presidencia municipal de la ciudad de Acapulco en 2005, y una senaduría en 2017, cargo del cual pidió licencia en septiembre del año pasado para volver a buscar la gubernatura.

Poco después estallaron las denuncias. Basilia declaró ante la Fiscalía guerrerense que Salgado Macedonio la había violado en 1998, cuando ella tenía 17 años.

Luego, una periodista del diario La Jornada de Guerrero lo acusó por un abuso ocurrido en 2016 y una exfuncionaria del Ayuntamiento de Acapulco dijo haber sido víctima de acoso. Más tarde se les sumó una militante de Morena, que denunció un abuso sexual del político cometido en 2017.

Las impugnaciones a la candidatura se multiplicaron, pero el senador contó con el respaldo del propio López Obrador.

"Es un asunto partidista y también producto de la temporada. Hay ahora una competencia en algunos estados porque vienen elecciones. Entonces todo esto genera polémicas, acusaciones, por eso hablo que es producto de la temporada", dijo el presidente en una rueda de prensa el pasado 8 de enero, en la que insistió que la justicia debía resolver si Salgado Macedonio era inocente o culpable.

Ello no ocurrió, pero aun así su candidatura fue oficializada.

Las militantes

La víspera, luego de que se confirmara el registro de Salgado Macedonio como candidato a gobernador, mujeres militantes de Morena emitieron un comunicado para repudiar la postulación.

Recordaron que el 6 de enero mandaron una primera carta al presidente de Morena, Mario Delgado, y a varias autoridades partidarias, para expresar su "preocupación e indignación", ya que, a pesar de que las denuncias están documentadas, al senador se le permitió participar en la contienda interna para definir las candidaturas en Guerrero.

El 21 de enero, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que preside la morenista Wendy Briceño Zuloaga, advirtió que este caso incumple la obligación electoral conocida como "3 de 3" que impide la postulación de personajes condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; o por ser deudor alimentario o moroso.

Aunque Salgado Macedonio no ha sido condenado ni sancionado, el pedido era esperar precisamente a que concluyeran las investigaciones judiciales y partidarias en su contra, lo que no se cumplió.

Las movilizaciones en las calles y al interior del partido continuaron. El 1 de febrero, las morenistas enviaron una nueva carta a la dirigencia partidaria para pedirle que garantizaran el respeto a las víctimas y demostraran con acciones los compromisos que Morena suele sostener en dichos.

"Nuestro interés como mujeres de Morena es la dignidad de la gente, la justicia para las víctimas, refrendar la confianza ciudadana cerrando la posibilidad de perpetuar a personajes turbios, como lo hicieron durante años muchos partidos. Por eso en Morena somos diferentes en un ejercicio de la política", señalaron.

El 10 de febrero, además, quedó registrado un punto de acuerdo que exhortó a la fiscalía de Guerrero a concluir a la brevedad el estudio y análisis jurídico del caso para determinar la procedencia o no de la acción penal. También pidieron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos iniciaran una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos de la periodista que denunció a Salgado Macedonio.

Después de haber hecho todo esto, las militantes morenistas revelaron en su carta del lunes su "indignación y desconcierto" por la ratificación de la candidatura del senador.

"Ante ello solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y Justicia con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de la víctimas, del lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencia sea candidato a ningún puesto de elección popular", dijeron.

