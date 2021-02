Una exempleada del Partido Liberal de Australia denuncia que un colega la violó en una oficina del Parlamento

Brittany Higgins, una antigua miembro del personal del Partido Liberal de Australia, ha denunciado que en 2019 un colega la violó en la oficina de la entonces ministra de Industria de Defensa Linda Reynolds, ubicada dentro del Parlamento del país oceánico, informaron este martes medios locales.

La mujer alega que los hechos ocurrieron tras una noche de fiesta, unas semanas antes de las elecciones federales de Australia, que se celebraron el 18 de mayo de 2019.

Higgins indicó que en aquel momento decidió no presentar una denuncia ante la Policía, porque sentía la presión de afectaría su trabajo. "Me di cuenta de que mi trabajo estaba en juego, no sentía que tuviera otra opción", explicó.

Asimismo, argumentó que en los partidos políticos existe "una extraña cultura del silencio" acerca de esos asuntos, especialmente cuando hay unos comicios cercanos. "Es como decepcionar al equipo, no eres un jugador de equipo", señaló.

Cámaras inaccesibles

La mujer sostiene que se le dio la opción de trabajar en Australia Occidental durante la campaña electoral o bien regresar a su casa en Gold Coast, aunque entendía que si se decantaba por la segunda opción quedaba claro que perdería su puesto de trabajo.

También asegura que se le negó de manera reiterada el acceso a las imágenes de las cámaras de videovigilancia del Parlamento de la noche de la presunta violación, a pesar de que otro miembro del personal tuvo acceso a ellas.

Higgins dimitió recientemente y ahora vive lejos de Canberra, la capital de Australia. "Creo que renunciar es lo único que puedo hacer personalmente para decir que no creo que nadie más deba pasar por lo que yo pasé", declaró.

"Camino claro hacia delante"

La mujer reveló que planea continuar con la investigación policial en las próximas semanas, así como iniciar los procedimientos formales de quejas con el Departamento de Finanzas y presentar una denuncia por violación en la oficina del Parlamento ante la Policía Federal Australiana.

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, se disculpó de manera pública por la forma en que se manejó inicialmente la denuncia sobre la presunta violación de Higgins. Sin embargo, ella ha pedido una revisión que vaya más allá de la respuesta inicial del Gobierno.

"Ahora se requiere un camino claro hacia delante, y eso incluye una revisión integral de la Ley de Miembros del Parlamento para garantizar la protección adecuada para el personal", aseveró la mujer, al tiempo que subrayó que todos deben sentirse seguros para denunciar una agresión sexual sin miedo a perder su trabajo.

