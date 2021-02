"Fui un completo idiota": cazadores de pedófilos detienen a un hombre de 83 años mientras esperaba a una adolescente (VIDEO)

Un hombre de 83 años que tenía planeado reunirse con una adolescente de 14 años fue sorprendido y detenido por cazadores de pedófilos en una estación de trenes de la ciudad inglesa de York, informan medios locales.

El anciano, identificado como William Lance, pensaba que se encontraría con la menor, pero en su lugar fue recibido por policías y miembros de North West Hebephile Hunters, un grupo dedicado a desenmascarar pederastas.

Lance, un exempleado de la acería British Steel, fue grabado por las cámaras mientras era interrogado. Al parecer, el sujeto no opuso resistencia a su arresto y admitió que lo que hizo era incorrecto y merecía ser castigado. "Fui un completo idiota, he sido estúpido. Hice algo incorrecto, así que me castigarán", afirmó arrepentido.

De acuerdo con los informes del caso, el contacto entre el hombre y la supuesta menor de edad empezó en septiembre de 2019. La adolescente era en realidad una cuenta falsa que sirvió de señuelo y ayudó a monitorear sus conversaciones de carácter sexual. El acusado finalmente envió una foto íntima antes de acordar la cita con la presunta menor.

Tras su captura, Lance incluso se mostró de acuerdo con que los delincuentes sexuales "deberían ir a la cárcel", y eso fue justamente lo que pasó.

Una corte de Teesside juzgó al sujeto la semana pasada y lo condenó a 12 meses de prisión por varios cargos sexuales contra menores. La Policía también encontró dos imágenes pornográficas de niñas en su teléfono.

"Las penas privativas de libertad son cada vez más difíciles de obtener, pero nos alegra que los tribunales hayan visto a este individuo por lo que es y hayan demostrado que la vejez y la fragilidad no son una razón válida para la indulgencia", señalaron desde North West Hebephile Hunters.