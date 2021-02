"No se pueden hacer linchamientos políticos": la defensa de López Obrador al candidato a gobernador acusado por violación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles la postulación del senador Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador del estado de Guerrero por parte del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a pesar de que cuatro mujeres lo han denunciado por abusos sexuales, una de ellas incluso por violación.

"Ya lo dije, y eso sí lo puedo repetir: que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo", dijo durante su conferencia mañanera y en medio de la insistencia de una periodista que le explicaba que hay denuncias judiciales por parte de las víctimas que no se han resuelto por la Justicia.

"Ya mencioné que primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide, si se hacen encuestas y la gente dice: 'estoy de acuerdo con esta compañera, este compañero', pienso que se debe respetar, porque la política es asunto de todos", agregó López Obrador al justificar la postulación de Salgado Macedonio, ya que es el líder político que obtuvo mayor respaldo en los sondeos internos de Morena realizados en Guerrero.

El presidente insistió en que "el pueblo no es tonto" y que los guerrerenses resolverán la elección del próximo 6 de junio a través de procedimientos democráticos porque saben qué es lo que más les conviene.

Aunque reconoció que las denuncias deben investigarse en las instancias correspondientes, advirtió que siempre hay que preguntarse "de parte de quién" vienen este tipo de acusaciones que se presentan justo en medio de un proceso electoral.

"Que la justicia actúe, que se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección. Siempre hay acusaciones, pero cuando hay temporada electoral se incrementan las descalificaciones de todo tipo", dijo.

También convocó a cuidar que "no se utilicen estos casos con propósitos políticos electorales o politiqueros" por parte de otros políticos que querían la candidatura de Salgado Macedonio o que solo lo quieren debilitar como rival.

"Son asuntos que tienen que ver con una violación, este tipo de acusaciones son muy fuertes pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos, hay que dejarle el asunto, si es político, al pueblo. Para no equivocarnos lo mejor es preguntar. Y segundo, a la la autoridad, el Ministerio Público, a los jueces, no a la campaña mediática, ¿o ustedes creen que tenemos medios objetivos profesionales?", argumentó.

Reclamos

López Obrador ha defendido de manera reiterada a Salgado Macedonio a pesar de las protestas realizadas por diversos colectivos feministas y de las peticiones de mujeres militantes de Morena, entre ellas legisladoras y funcionarias, que exigen que el senador no sea postulado porque ello contraviene los compromisos de justicia ofrecidos por el partido gobernante.

Esta es la tercera ocasión en la que Salgado Macedonio, de 64 años, se postula como candidato en Guerrero. Ya lo hizo en 1993 y 1999, pero en ambos casos perdió.

Su carrera política continuó con una diputación nacional en 2000, la presidencia municipal de la ciudad de Acapulco en 2005, y una senaduría en 2017, cargo del cual pidió licencia en septiembre del año pasado para volver a buscar la gubernatura.

Poco después estallaron las denuncias. Basilia Castañeda declaró ante la Fiscalía guerrerense que Salgado Macedonio la había violado en 1998, cuando ella tenía 17 años. Pero la causa fue desestimada por prescripción debido al tiempo transcurrido.

Luego, una periodista del diario La Jornada de Guerrero lo acusó por un abuso ocurrido en 2016. Una exfuncionaria del Ayuntamiento de Acapulco dijo haber sido víctima de acoso. Más tarde se les sumó una militante de Morena, que denunció un abuso sexual del político cometido en 2017.

La víspera, Castañeda le había pedido a López Obrador que no siguiera diciendo que las acusaciones formaban parte de una "guerra sucia" debido a las campañas electorales.

Aquí te hablan @lopezobrador_. “Que se ponga en el lugar de la víctima, no puede defender a un violador”, es el llamado de Basilia “N”, quien acusa de violación a @FelixSalMacpic.twitter.com/F0ZEpYM2N8 — Martiria Félix ❤️ (@martiriafelix) February 16, 2021

"Le pido que sea serio y que se ponga en el lugar de la víctima, no puede defender a un violador, todo esto me ha dañado, me ha jodido la vida", explicó.