VIDEO: Derriban el antiguo hotel y casino Trump Plaza en Atlantic City

Equipos de demolición derribaron este miércoles el Trump Plaza, el hotel y casino del paseo marítimo de Atlantic City (Nueva Jersey, EE.UU.), que permanecían cerrados desde 2014.

Donald Trump cortó los lazos con esta propiedad en 2009 tras una serie de solicitudes de quiebra. Sin embargo, su nombre siguió adornando el edificio durante algún tiempo.

En el video de la demolición controlada del edificio se puede ver cómo en menos de 30 segundos la construcción queda convertida en escombros.

El propietario del hotel, Carl Icahn, que lo adquirió en 2016, todavía no ha anunciado qué planes tiene para el terreno, aunque aseguró que su compañía mantiene negociaciones con las autoridades locales al respecto, precisa ABC 6.

La implosión del Trump Plaza vino precedida por una subasta organizada y avalada por Marty Small, el alcalde de la ciudad, para recaudar fondos para The Boys And Girls Club of Atlantic City, una organización local sin ánimo de lucro. En total, se recolectaron alrededor de 200.000 dólares.

Estaba previsto que el ganador de la subasta pulsara el botón de detonación, poniendo en marcha la demolición, aunque, finalmente, la iniciativa se suspendió por cuestiones de seguridad. Sin embargo, a diez ganadores de la licitación se les proporcionó una buena vista para contemplar el acontecimiento.

Una mole trumpista llena de celebridades

El hotel fue construido en 1984, cuando Donald Trump era un promotor inmobiliario, mucho antes de que se dedicara a la política.

Por aquel entonces llegó a estar considerado como el casino más boyante de la ciudad, conocida por albergar una gran cantidad de establecimientos de este tipo. El Trump Plaza acogía grandes eventos, como peleas de boxeo protagonizadas por Mike Tyson o conciertos de famosos grupos musicales, atrayendo a celebridades del momento.

El exgerente de eventos del casino, Bernie Dillon, dijo a NBC News que por el hotel pasaron famosos de la talla de Jack Nicholson, Warren Beatty, Mick Jagger y muchos otros. "Era así: tenías a Madonna y a Sean Penn entrando, a Barbra Streisand y Don Johnson, Muhammad Ali estaría allí, Oprah sentada con Donald en primera fila", recordó en declaraciones al medio.

En los últimos años el edificio se había deteriorado hasta el punto de que empezaron a desprenderse escombros de sus paredes.