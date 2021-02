Un estudio de Pfizer revela que su vacuna genera menos anticuerpos contra la cepa sudafricana del coronavirus

La variante sudafricana del coronavirus puede reducir en dos tercios los anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna de Pfizer y BioNTech, si bien el antídoto aún podría ser capaz de proteger contra esta cepa, según concluye un estudio de laboratorio realizado por las compañías junto con investigadores de la Rama Médica de la Universidad de Texas (UTMB), que ha sido publicado este miércoles en The New England Journal of Medicine (NEJM).

En el marco de la investigación, los científicos desarrollaron un virus modificado que tenía todas las mutaciones encontradas en la variante sudafricana. Al probarlo con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna, encontraron una reducción de dos tercios en el nivel de anticuerpos neutralizantes en comparación con el efecto del fármaco sobre la versión más común del virus prevalente en los ensayos de EE.UU.

Aún así, todas las muestras de sangre mostraban niveles significativos de anticuerpos neutralizantes, por lo que los investigadores esperan que su vacuna funcione contra la variante sudafricana.

"No sabemos cuál es el mínimo de neutralización"

"No sabemos cuál es el número mínimo de neutralización", explicó el profesor de UTMB y coautor del estudio, Pei-Yong Shi, quien cree que la respuesta inmune observada probablemente estará significativamente por encima de donde debe estar para brindar protección. Incluso si la variante sudafricana reduce en gran medida la efectividad, la vacuna debería ayudar a proteger contra enfermedades graves e incluso la muerte, resaltó, citado por Reuters.

Además, Pfizer y BioNTech señalaron en un comunicado que no hay evidencia real de ensayos en personas que demuestre que la variante reduzca la protección de su vacuna. No obstante, indicaron que se están preparando para desarrollar una vacuna actualizada o una inyección de refuerzo en caso de que fuera necesario.

Los socios avanzaron también que están probando si la vacuna funciona contra la variante que ha surgido en Brasil, así como contra otras cepas mutantes.

Sudáfrica suspendió recientemente el uso de la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca en su programa de vacunación, después de que los datos mostraran que el fármaco ofrece una protección mínima contra la infección leve a moderada causada por la nueva variante del virus predominante en el país.

