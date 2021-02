Descubren que las personas con un grupo de genes neandertales tienen menor riesgo de padecer un covid-19 grave

Un grupo internacional de científicos ha determinado que un grupo de genes heredado de los neandertales reduce el riesgo de enfermar gravemente de covid-19, según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (Japón), el Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva (Alemania) y el Instituto Karolinska (Suecia) establecieron que esa mutación genética reduce el riesgo en aproximadamente un 22 % gracias a que los genes en una región en el cromosoma 12 regulan la actividad de una enzima que descompone los genomas virales. Ese cromosoma se hereda de los neandertales.

"Por supuesto, otros factores como la edad avanzada o condiciones subyacentes como la diabetes tienen un impacto significativo en la forma en que un individuo infectado puede enfermarse", matizó el profesor Svante Pääbo, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa. "Pero los factores genéticos también juegan un papel importante y algunos de estos han contribuido a las personas de hoy en día a través de los neandertales", añadió.

El año pasado, investigadores del Instituto Karolinska y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva realizaron un gran estudio que vinculó un grupo de genes del cromosoma 3 a un mayor riesgo de hospitalización e insuficiencia respiratoria tras una infección con SARS-CoV-2. De acuerdo con la investigación, ese segmento de ADN, también heredado de los neandertales, hace que sus portadores tengan un riesgo hasta tres veces mayor de desarrollar covid-19 grave.

"Resulta que esta variante genética fue heredada por los humanos modernos de los neandertales cuando se cruzaron hace unos 60.000 años. Hoy en día, las personas que heredaron esa variante genética tienen tres veces más probabilidades de necesitar ventilación artificial si son infectadas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2", aseveró Hugo Zeberg, del Instituto Karolinska.

Sin embargo, los nuevos hallazgos "demuestran que nuestra herencia de los neandertales es una espada de doble filo cuando se trata de nuestra respuesta al SARS-CoV-2. Nos han dado variantes por las que podemos maldecirles y agradecerles", comentó Zeberg en un comunicado de prensa recién publicado.

"Es bastante sorprendente que a pesar de que los neandertales se extinguieron hace unos 40.000 años, su sistema inmunológico todavía nos influye de manera positiva y negativa hoy en día", acotó por su parte el profesor Pääbo.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!