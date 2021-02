El portero del Arsenal deja de leer las redes sociales después de que un internauta le sugiriera que se suicidara

El portero del Arsenal, el alemán Bernd Leno, asegura que ha dejado de leer las redes sociales después de que un internauta le sugiriera que se suicidara tras un mal partido, según lo reveló durante una entrevista concedida a Sky Sports, publicada este martes.

"Por supuesto que tengo mucha experiencia con eso, aquí y también en Alemania", explicó el guardameta de 28 años. "Era una cosa que tenía en mi mente, era una locura. Tuve un partido muy malo y luego, un joven en las redes sociales me dijo 'haz como Enke'", añadió.

"Perder el tiempo"

Robert Enke fue un portero que jugó en la selección de fútbol de Alemania y en equipos como el Hannover 96, el Benfica, el Borussia Monchengladbach y el Barcelona. El deportista sufría depresión y en 2009, a los 32 años, se quitó la vida arrojándose a las vías del tren.

"Desde que leí eso me di cuenta de que hay mucha gente estúpida en las redes sociales", agregó Leno. "Esa es la razón por la que no las leo, incluso cuando todo está bien. No lo necesito, no me hace sentir mejor, es perder el tiempo", argumentó.

En este sentido, el guardameta del Arsenal lamentó el hecho de que hay "mucha gente falsa" que se esconde detrás de sus ordenadores para hacer sentir mal a los demás. "Muchas veces con el racismo, el abuso a las familias, no me gusta, no lo leo. Afecta tu vida. ¿Cuál es el sentido?", concluyó.

Mensajes abusivos

El pasado miércoles, Instagram anunció que impondrá sanciones más estrictas, incluida la eliminación de cuentas, para evitar mensajes abusivos en su plataforma.

Las nuevas medidas se pusieron en marcha después que varios futbolistas de clubes británicos reciban insultos racistas. Entre ellos, se encuentran los jugadores Marcus Rashford, Axel Tuanzebe y Anthony Martial, del Manchester United F. C.; el defensa del Chelsea F. C., Reece James; y Romaine Sawyers, del West Bromwich Albion.

"La humanidad y las redes sociales están en su peor momento. Sí, soy un hombre negro y vivo cada día orgulloso de serlo", tuiteó Rashford en enero. "Nadie, ni ningún comentario, me va a hacer sentir diferente. Así que lo siento: si alguien estaba buscando una reacción fuerte, simplemente no la va a conseguir", agregó.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!