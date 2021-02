Google pagará al conglomerado mediático de Rupert Murdoch por mostrar sus artículos

Aunque no se precisan las cifras del acuerdo de tres años, News Corporation indica que se trata de pagos "importantes" por parte del gigante tecnológico.

Google ha llegado a un acuerdo de una "una asociación histórica" con News Corporation, el gigante mediático del magnate Rupert Murdoch, en el marco del cual pagará por compartir los contenidos de los medios del conglomerado, como The Wall Street Journal, New York Post o The Times, según lo anunciaron las dos compañías este miércoles.

Aunque no se precisan las cifras del pacto de tres años, News Corporation indica en un comunicado que se trata de pagos "importantes" por parte del gigante tecnológico. Además, las dos empresas colaborarán en el desarrollo de una plataforma de suscripción, compartirán los ingresos por publicidad e invertirán en videoperiodismo en YouTube.

"Impacto positivo en el periodismo de todo el mundo"

Robert Thomson, director ejecutivo de News Corp, aseguró que el acuerdo tendrá "un impacto positivo en el periodismo de todo el mundo". Asimismo, agradeció al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y a su equipo, que han demostrado "un compromiso serio con el periodismo que resonará en todos los países".

"Esta ha sido una causa apasionante para nuestra empresa durante más de una década y me complace que los términos de intercambio estén cambiando, no solo para News Corp, sino para todos los editores", enfatizó.

El acuerdo llega cuando el Gobierno del país natal de Murdoch, Australia, se prepara para debatir una legislación que obligaría a los gigantes tecnológicos a pagar a los medios de comunicación locales por usar sus contenidos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!