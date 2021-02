"El bitcóin es casi tan basura como el dinero fiat", dice Elon Musk luego de que Tesla invierta millones en la criptomoneda

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, cree que invertir en el bitcóin puede ser una buena idea para una empresa del S&P 500. Así lo expresó al comentar la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en la moneda digital la semana pasada.

"La acción de Tesla no refleja directamente mi opinión. Tener algo de bitcóin, que es simplemente una forma de liquidez menos tonta que el efectivo, es lo suficientemente audaz para una empresa del S&P 500", escribió Musk en Twitter, aclarando que él personalmente no es inversor, sino ingeniero, y no posee "ninguna acción que cotice en bolsa aparte de Tesla".

"Sin embargo, cuando la moneda fiat tiene un interés real negativo, solo un tonto no miraría en otra parte. El bitcóin es casi tan basura como el dinero fiat. La palabra clave es 'casi'", resumió su visión el magnate.