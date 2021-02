Científicos desarrollan un método de comunicación bidireccional con que personas duermen profundamente

Investigadores de la Universidad del Noroeste (EE.UU.) descubrieron que las personas pueden comunicarse y dar respuestas mientras duermen. Este fenómeno, al que denominaron "sueños interactivos", se constató en participantes de un estudio durante la fase REM. La investigación fue publicada este jueves 18 de febrero en la revista Current Biology.

Durante el procedimiento, se presentaron a las personas que dormían problemas matemáticos sencillos y les hicieron preguntas cuyas respuestas eran sí o no. Las contestaciones llegaron en tiempo real con movimientos oculares voluntarios o de los músculos faciales.

En total, las pruebas de comunicación bidireccional contaron con 36 participantes en 57 sesiones. Cada vez que daban una respuesta correcta, fueron rápidamente despertados y se les pidió que informaran sobre sus sueños.

Interacción en tiempo real

Según explicó el autor principal del estudio, Ken Paller, durante la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos (REM por su sigla en inglés), es posible "interactuar" y "participar en una comunicación en tiempo real". "También demostramos que las personas mientras sueñan son capaces de comprender preguntas, participar en operaciones de memoria de trabajo y producir respuestas", agregó.

"La mayoría de la gente podría intuir que esto no sería posible, que la gente se despertaría cuando se le hiciera una pregunta o no respondería, y ciertamente no comprendería una pregunta sin interpretarla incorrectamente", continuó.

Los autores del artículo también explicaron: "Nuestro objetivo experimental es similar a encontrar una manera de hablar con un astronauta que está en otro mundo, pero en este caso el mundo está completamente fabricado sobre la base de recuerdos almacenados en el cerebro". Además, señalaron que estos descubrimientos significan que hallar formas de comunicación podría abrir una puerta a futuras investigaciones que permitan conocer más sobre los sueños, la memoria y cómo el almacenamiento de la memoria depende del sueño.

Parte de la investigación también fue realizada en las universidades de la Sorbona (Francia), Osnabruck (Alemania) y Radboud (Países Bajos). "Reunimos los resultados porque sentimos que la combinación de cuatro laboratorios que utilizan enfoques diferentes atestigua de manera más convincente la realidad de este fenómeno de comunicación bidireccional", explicó Karen Konkoly, estudiante de doctorado en la Universidad Northwestern y una de las autoras del informe, quien agregó: "De esta manera, vemos que se pueden utilizar diferentes medios para comunicarse".