"Eso nunca va a pasar con este Gobierno": López Obrador critica la detención del rapero Pablo Hasél en España y defiende la libertad de expresión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su administración no habrá encarcelados por usar su libertad de expresión, como ocurrió en España con el caso del rapero Pablo Hasél.

A lo largo de su conferencia matutina, el mandatario mexicano criticó lo que, en su opinión, es una campaña de los medios en contra de su Gobierno.

En este contexto, señaló que durante su gestión ha existido y seguirá habiendo un ejercicio pleno de la libertad de expresión, en el que se promueva el debate.

"No va a haber censura, pueden ejercer en plenitud su libertad, nada más que ya no se puede negociar, traficar con la libertad de expresión. Ahora es libertad plena, todo, incluso hasta el extremo de los insultos. Yo aguanto. No es como en otros países", dijo López Obrador.

#ConferenciaPresidente. Recuerda el caso del rapero Pablo Hasel, detenido en España por cuestionar en una composición al rey Juan Carlos. “Esto nunca va a pasar en México, mientras estemos en el poder”, sentencia @lopezobrador_pic.twitter.com/xDpU0sP8iZ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) February 19, 2021

"Lo que decía yo de España, de Barcelona, que un joven rapero, que por cierto, ¿no ha salido de la cárcel? No. Pues lo voy a seguir diciendo. Que porque cantó, hizo una composición y hace un cuestionamiento al rey, al tambo, y ahí lo tienen, eso nunca va a pasar mientras estemos en el Gobierno", agregó.

El comentario del presidente mexicano hizo alusión al caso del rapero Pablo Hasél, que ingresó el pasado martes en prisión para cumplir una condena de nueve meses de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado, por el contenido de varios tuits y algunas de sus canciones.

Exageraciones y linchamiento

López Obrador acusó a los medios de comunicación en México de "exagerar" sobre el tema de la crisis eléctrica, ocasionada por la falta de gas, tras las fuertes nevadas registradas en EE.UU.

"Es muy notorio el enojo de los medios de información en el país, el coraje contra nosotros", acusó el mandatario. "Aquí la prensa que no le importa si hay paros técnicos de la empresa, lo que les interesa es atacar al gobierno", apuntó.

El presidente también consideró que existe una campaña con fines políticos en contra del actual senador, Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero por el oficialista Morena, quien ha estado en medio de la polémica tras ser acusado ante los tribunales por presuntamente haber violado a dos mujeres.

El caso de Salgado Macedonio ha desencadenado una oleada de protestas en México, especialmente entre grupos feministas.

"Hay una campaña de linchamiento, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero. Hay que preguntar de parte de quién. Hay mucha politiquería", aseguró.

Desde el inicio de su administración, López Obrador ha mantenido una constante disputa con los principales medios de comunicación en México, luego de que su Gobierno decidió recortar a más de la mitad el presupuesto destinado a publicidad oficial, monto que aumentó de forma significativa durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto.