Estudio revela que cerca del 7 % de los menores en Reino Unido ha intentado suicidarse antes de los 17 años

Alrededor del 7 % de los menores en Reino Unido ha intentado quitarse la vida antes de los 17 años, mientras que un 24 % de ellos admitió haberse autolesionado el año pasado, según un artículo publicado en The British Journal of Psychiatry del que se hace eco The Guardian.

Las cifras provienen de un estudio que sigue la vida de unos 19.000 jóvenes nacidos a principios del milenio en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, por lo que se considera que son datos representativos a nivel nacional.

Esto significa que unos 52.400 jóvenes de 17 años habrían tratado de suicidarse en algún momento de sus vidas. Asimismo, unos 170.700 se habrían infringido daño físico a sí mismos durante los doce meses previos a la pandemia del covid-19.

"Particularmente vulnerables"

Los psiquiatras sostienen que las cifras reflejan una tendencia que venían observando, lo que pone de relieve los desafíos a los que se enfrenta ese sector de la población. Además, advierten que el nuevo coronavirus y sus consecuencias, probablemente, empeorarán la situación, por lo que instan a invertir en servicios para jóvenes con problemas de salud mental.

"Nuestro estudio destaca una gran desigualdad en estos resultados adversos de salud mental a los 17 años, siendo las mujeres y minorías sexuales particularmente vulnerables", explica el Dr. Praveetha Patalay, uno de los coautores de la investigación.

Asimismo, Patalay considera definitivamente necesario "brindar más, mejor y más temprano apoyo a los jóvenes para evitar que sus dificultades de salud mental se vuelvan tan graves", al mismo tiempo que sugiere reflexionar sobre por qué en la actualidad los jóvenes "están luchando tanto".

¿Qué sucede?

El estudio sostiene que los 17 son una edad importante, porque antecede muchas transiciones clave en la vida, incluido el fin de la educación obligatoria o irse de casa, hecho por el que algunos adolescentes caen en la depresión.

"Algunos niños están demostrando angustia y se lastiman a sí mismos, y eso proviene de la baja autoestima, del fracaso y del odio a sí mismos", explica la Dra. Bernadka Dubicka, presidenta de la facultad de salud mental infantil y adolescente del Royal College of Psychiatrists, al tiempo que añade que las redes sociales también pueden tener un impacto negativo en esa franja de edad.

Solo en 2018 un total de 759 jóvenes se quitaron la vida en Reino Unido e Irlanda. De hecho, la tasa de suicidios entre los jóvenes británicos ha aumentado en los últimos años, mientras que el índice de suicidios de mujeres jóvenes en ese país es actualmente el más alto jamás registrado.

