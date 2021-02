Irán afirma que las sanciones de EE.UU. infligieron daños de un billón de dólares a la economía del país

Las sanciones unilaterales impuestas por EE.UU. infligieron daños de un billón de dólares a la economía iraní, afirmó el pasado domingo el ministro de Exteriores de la República Islámica, Mohammad Javad Zarif, en una entrevista al canal PressTV.

El canciller subrayó que Teherán espera una compensación, después de que Washington tome medidas para restaurar el acuerdo nuclear del 2015 con las potencias mundiales mediante el levantamiento de las sanciones. "Cuando nos reunamos, plantearemos compensaciones", declaró. "Ya sea que esas compensaciones tomen la forma de reparaciones, o que tomen la forma de inversiones, o que tomen la forma de medidas para evitar que se repita lo que hizo Trump", agregó.

En el 2018, el Gobierno estadounidense anunció que se retiraba del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), firmado por Irán, EE.UU., Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania, alegando que Teherán había violado las obligaciones contraídas en el marco del documento. Además, impuso duras y exhaustivas sanciones que afectaron a todos los sectores de la economía iraní. Zarif apuntó que el expresidente Trump impuso 800 sanciones antes de su salida del acuerdo y unas 800 después y añadió que EE.UU. debe levantar todas las restricciones antes de que el país pueda volver al JCPOA.

Además, señaló que otras partes del acuerdo nuclear, en referencia a Rusia y China, han sido los "amigos" de Irán durante el periodo de las sanciones, mientras, Alemania, Francia y el Reino Unido, no han realizado esfuerzos tangibles para mantener vínculos con su país. "La situación que Europa ha creado es que tiene que esperar a que EE.UU. tome una decisión. Vive a instancias y merced de Estados Unidos", dijo y agregó: "Ahora, deberían convencer a EE.UU. de que regrese [al acuerdo nuclear] al menos para permitirles mantener su dignidad y permitirles cumplir con sus obligaciones. Eso no es una tarea difícil".

Zarif avisó que si EE.UU. sigue con las sanciones, la República Islámica continuará impulsando su programa nuclear según su ley, pero no tendrá necesidad de abandonar el Plan de Acción Integral Conjunto. "Esto no es una amenaza. Simplemente estamos ejerciendo las medidas correctivas previstas en el JCPOA", afirmó, insistiendo que Irán solo busca normalizar las relaciones económicas con el mundo y no quiere participar en la "extorsión nuclear", como anteriormente declaró el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo.

"Obtuvimos lo que queríamos del JCPOA. Fin de las resoluciones del Consejo de Seguridad [de la ONU]. Fin de las mentiras estadounidenses sobre nuestro programa nuclear", dijo Zarif y concluyó que Irán es el único país del mundo que tiene su derecho a enriquecer uranio reconocido por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

