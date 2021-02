López Obrador presume de que México solucionó los apagones eléctricos en cinco días mientras en Texas "no resuelven el problema"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a México le tomó cinco días resolver el problema de los apagones eléctricos por el desabasto de gas, mientras que en Texas (EE.UU.) continúan los cortes por los efectos de una tormenta invernal.

"¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? Cinco días, cinco días por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Lamento mucho lo que pasa en Texas pero todavía ellos no resuelven su problema", dijo el mandatario el domingo durante una gira de trabajo.

La declaración fue realizada durante la inauguración de unidades de turbogás en La Paz, en el estado de Baja California Sur, en donde destacó el trabajo de obreros y técnicos del sector eléctrico. "Nosotros lo enfrentamos bien porque estuvimos pendientes, porque tomamos decisiones anticipadas", agregó.

Los apagones por la falta de gas natural

En este sentido, López Obrador señaló que la lección de los apagones es no poner "todos los huevos en una misma canasta". "En Texas –lo digo con todo respeto– no tienen más posibilidad que el gas natural, viene esta crisis y no tienen opción, no tienen alternativa", explicó.

México sufrió la semana pasada apagones eléctricos en 26 de los 32 estados del país, luego de que las plantas eléctricas del norte colapsaran ante la falta de gas natural importado de EE.UU. debido a las fuertes nevadas, que provocaron que se congelaran las tuberías y se dispararan los precios.

Hasta el domingo, más de 8,8 millones de los 29 millones de personas que viven en Texas, registraron problemas en el suministro de agua potable por problemas con los cortes de energía eléctrica.

Ese mismo día por la tarde, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que unas 30.000 personas seguían sin electricidad en el estado colindante con México.