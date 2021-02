La actriz despedida de 'The Mandalorian' acusa a Disney y Lucasfilm de intimidar a sus empleados

La actriz estadounidense Gina Carano, que recientemente fue despedida de la serie 'The Mandalorian' tras comparar la actual situación política en EE.UU. con la de Alemania nazi, acusó el pasado domingo a Disney y Lucasfilm de intimidar a sus empleados.

"Estaba preparada en cualquier momento para que me despidieran, porque he visto que esto le sucede a mucha gente. He visto las miradas en sus caras. He visto el acoso que tiene lugar. [...] Dejaron Twitter, dejaron de hablar, se presentan en sus alfombras rojas y están deprimidos y tristes", señaló Carano durante una entrevista en el programa The Ben Shapiro Show.

"Yo pensaba: 'Vienen a por mí, sé que vienen'. Estaban haciendo muy obvio a través de sus empleados que venían a por mí. Y entonces pensé que voy a caer luchando y que voy a permanecer fiel a mí misma", subrayó la actriz, que interpretaba el papel de Cara Dune.

Asimismo, Carano denunció la política de doble rasero que siente que existe en Lucasfilm, que es propiedad de Disney, comparando su caso con el de Pedro Pascal. El protagonista de 'The Mandalorian' en 2018 comparó a los niños indocumentados retenidos en jaulas en la frontera sur de EE.UU. con los judíos en los campos de concentración, pero no fue despedido.

"No voy a caer sin luchar"

Por otra parte, Carano se comprometió a luchar contra la cultura de la cancelación, un concepto que consiste en retirar el apoyo o 'cancelar' a una persona que dijo o hizo algo ofensivo o cuestionable. "Mi cuerpo todavía está temblando. Sigue siendo devastador. Pero, ¿y la idea de que esto le pase a alguien más, especialmente a alguien que no pueda manejar esto de la manera que yo puedo? No, no pueden hacer eso. No van a conseguir que la gente se sienta así", aseveró Carano.

"Si yo cedo, hará que esté bien que estas empresas, que tienen un historial de mentiras, mientan y hagan esto a otras personas. Y se lo han hecho a otras personas. Y no voy a caer sin luchar", agregó la actriz.

Carano fue despedida a mediados de febrero tras afirmar en su cuenta de Instagram que ser republicano en EE.UU. hoy en día es como ser judío durante el Holocausto. Las declaraciones provocaron indignación en la Red, al tiempo que un portavoz de Lucasfilm las tachó de "aborrecibles e inaceptables".

Sin embargo, la actriz declaró el domingo que su intención detrás de la publicación, ya eliminada, era "unir a la gente", aunque agregó que había aprendido que debería haber tenido más cuidado a la hora de utilizar la palabra 'nazi'. "Cuando uno dice la palabra 'nazi' y cuando uno llama a alguien 'nazi', debe tener un poco más de respeto", indicó Carano.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!