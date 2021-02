La actriz mexicana Fátima Molina responde a los comentarios racistas sobre su físico: "Porque soy morena, porque soy muy mexicana"

Hay rumores sobre que la telenovela que protagoniza será cambiada de horario porque al público no le agradan sus características físicas.

La actriz mexicana Fátima Molina ha compartido en sus redes sociales su postura sobre un rumor que ha circulado durante las últimas jornadas sobre el posible cambio de horario de la telenovela 'Te acuerdas de mí', retransmitida en México de lunes a viernes por Las Estrellas en horario de máxima audiencia a las 21:30 horas y que se estaría barajando cambiarla a las 18:30, en la franja que actualmente ocupa 'Fuego ardiente'.

Según esos rumores, el motivo sería que al público no le agrada el aspecto físico de su protagonista, la propia Molina. En su página de Facebook, la artista afirmó no tener "la menor idea" sobre si se cambiaría el horario de la emisión de la producción en la que participa, ni de que algunas personas del público le achaquen a ella la culpa: "Por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy muy mexicana", escribió.

Además, sostuvo que, si eso llega a ser real, "qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper los estereotipos" y que "habrá que lidiar con la discriminación" hasta que algún día "abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos".

La actriz, que afirmó estar orgullosa de sus características físicas, recibió multitud de muestras de apoyo a través de sus redes sociales, donde la mayoría fueron mensajes positivos.