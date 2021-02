¿Campañas 'enmascaradas' en México? Los luchadores Blue Demon Jr., Tinieblas y Carístico se postulan como candidatos a alcaldes

No podrán hacer "llaves" ni aventar a sus rivales desde las cuerdas y mucho menos tirarlos a la lona o montarse en ellos. Dejarán de contar con la protección del anonimato que les brinda una máscara. Tampoco lucharán sin límite de tiempo ni en duelo de máscara contra cabellera. Van a tener que obedecer más al referí. Y quizá deban soportar un nocaut.

Son Blue Demon Jr, Tinieblas y Carístico, los luchadores que aspiran a postularse como candidatos a alcaldes en la ciudad de México con miras a las elecciones del próximo 6 de junio.

Los tres son íconos de la cultura popular, ya que la lucha libre es una arraigada tradición que data de los años 30 y que, con el tiempo, creó leyendas inolvidables encabezadas por El Santo, Mil Máscaras o el Rayo de Jalisco. Tan fuerte ha sido la influencia de este deporte-espectáculo que incluso ya fue reconocido como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.

Aunque ya no tienen el impacto ni la masividad que algunos de ellos lograron en el cine en las décadas del 60 y 70, los luchadores siguen siendo protagonistas mediáticos y atraen la atención de los aficionados que, sin pandemia de por medio, los sábados y domingos colmaban los cuadriláteros de la Arena México o la Arena Coliseo.

Luchadores y Alfredo Adame son los candidatos del partido de nueva creación Redes Sociales Progresistas 🤣 #Elecciones2021 Así el nivel de las candidaturas. 😡🤔¿Votarías por ellos? 👇🏼 pic.twitter.com/bMQFCEgVrx — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) January 16, 2021

En las últimas semanas, tres de ellos sorprendieron al confirmar que aceptaron ser postulados por Redes Sociales Progresistas, un nuevo partido que recién obtuvo su registro el año pasado y que debutará en los próximos comicios, en los que se elegirán 500 diputados nacionales y 15 gobernadores, además de diputados locales y presidentes municipales en la mayor parte de los estados.

En el caso de la ciudad de México, los capitalinos votarán por 66 diputaciones del Congreso local, 16 presidencias municipales y 204 juntas municipales.

Aquí es donde entran en acción los luchadores, ya que Blue Demon va por la alcaldía de Gustavo A. Madero; Tinieblas, por la de Venustiano Carranza; y Carístico, por la de Cuauhtémoc.

Pero antes de cantar victoria tendrán que ajustarse al calendario electoral y, si son registrados, a estrictas normas que contravienen el devenir de su carrera deportiva.

Leyendas

Todos los candidatos que quieran participar en las elecciones tienen hasta el 15 de marzo para solicitar sus registros. Las autoridades electorales las confirmarán o desestimarán a más tardar el 3 de abril. Al día siguiente comenzarán formalmente las campañas que deberán terminar el 2 de junio, cuatro días antes de los comicios.

Pero los trámites electorales ponen a los tres candidatos luchadores en riesgo de dar a conocer sus rostros y sus verdaderos nombres, secretos sagrados, factores centrales que alimentan su leyenda. Por eso ya anticipan sus resistencias. En entrevista con la revista Proceso, los ídolos amagaron con hacer campaña y gobernar, en caso de que ganen, amparados en sus máscaras.

Su partido ya les dijo que no se preocupen, que no hay ninguna ley que los obligue a desenmascararse, pero es impensable que las autoridades electorales se los permitan porque de lo contrario cualquier persona podría usurpar su identidad, además de que en las boletas la ciudadanía debe elegir un nombre, no seudónimos de candidatos.

Uno de los más rebeldes es Blue Demon Jr., (hijo de Blue Demon, uno de los grandes mitos de la historia de la lucha libre mexicana), quien a sus 54 años sigue usando su vistoso traje azul y la máscara inconfundible en los cuadriláteros.

A sus 38 años, Carístico también sigue activo en el competitivo mundo de este deporte en el que comenzó a sobresalir en la primera década de este siglo con el nombre de Místico.

El único retirado es Tinieblas, el luchador de 81 años que incluso fue convertido en personaje de cómics y que ahora acepta el nuevo reto de poner a prueba su legendaria popularidad.

Sus candidaturas ya han desatado polémicas y críticas porque algunos sectores consideran que sólo representan la frivolización de la política. Pero en todos los casos, la urnas tendrán la última palabra.

Cecilia González

