Billie Eilish confiesa sentir un miedo que le "hace querer saltar de un acantilado"

La cantante de pop estadounidense Billie Eilish ha revelado que lo que más teme es darles a sus seguidores impresiones negativas sobre sí misma.

"Quisiera ser una artista de la que quisiera ser fan yo misma. La idea de que alguien me encuentre y se vaya con una mala experiencia me hace querer saltar de un acantilado, en serio. Quiero que todas las personas con las que contacto se sientan lo más genial posible", confesó la intérprete de 19 años en el programa 'The Late Show with Stephen Colbert' de la CBS.

La cantante también relató sobre el año que pasó en cuarentena tras cancelar su gira 'Where Do We Go' en marzo de 2020.

"Me sentí igual que todos los demás. Era tan raro. Ninguna parte del año resultó ser cómo lo había esperado y creo que eso es igual para todos. Creo que me alegra haber tenido el año anterior para aprovechar", dijo.

Al mismo tiempo, reconoció que el 2020 le permitió disfrutar de la mayor cantidad de tiempo libre que ha tenido en años, el cual aprovechó para trabajar sobre nuevo material.

"No creo que habría hecho el mismo álbum o ningún álbum si no hubiera sido por el covid. Esto no significa que sea sobre el covid. Lo que quiero decir es que cuando las cosas son diferentes en la vida, tú eres diferente también. Y tengo que agradecer al covid por eso y nada más", afirmó.

