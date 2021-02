La vacuna de Pfizer contra el covid-19 demostró una efectividad del 94 % en el entorno de vacunación masiva en Israel

La vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech mostró una efectividad del 94 % en un entorno de vacunación masiva a nivel nacional, de acuerdo con un nuevo estudio publicado este miércoles en la revista The New England Journal of Medicine.

Los datos fueron obtenidos durante la campaña de vacunación en curso en Israel, y cada grupo de estudio incluyó a 596.618 personas. Los resultados de la investigación mostraron que dos inyecciones del fármaco de Pfizer redujeron los casos sintomáticos de covid-19 en un 94 % en todos los grupos de edad. Contra las formas graves de la enfermedad, la vacuna demostró prácticamente la misma efectividad, de un 92 %.

Se trata del primer gran estudio sobre la eficacia de un fármaco contra el covid-19 en el marco de una campaña de vacunación masiva y revisado de forma independiente. Hasta ahora, la mayoría de los datos sobre la efectividad de las vacunas contra el coronavirus se han obtenido en condiciones de ensayos clínicos controlados.

"Estábamos sorprendidos porque pensamos que en el entorno del mundo real, donde la cadena de frío no se mantiene perfectamente y la población es mayor y está más enferma, no obtendríamos tan buenos resultados como durante los ensayos clínicos controlados", señaló a Reuters el autor principal del estudio, Ran Balicer. El año pasado, los resultados de los ensayos clínicos demostraron que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 95 %.

"Pero lo hicimos y la vacuna funcionó también en el mundo real", dijo el investigador. "Hemos demostrado que la vacuna es igual de eficaz en subgrupos muy diferentes, en los jóvenes, en los ancianos, en los que no tienen comorbilidades y en los que tienen pocas comorbilidades", agregó Balicer.

El estudio también sugiere que la vacuna de Pfizer es eficaz contra la variante del coronavirus procedente del Reino Unido. Los científicos no pudieron proporcionar un nivel específico de eficacia, pero admitieron que la variante es la versión dominante del virus en Israel en el momento de la investigación.

No obstante, estos investigadores no proporcionaron datos sobre la efectividad del fármaco contra la variante dominante ahora en Sudáfrica, que, según se ha demostrado en experimentos de laboratorio y ensayos, podría reducir la eficacia de las vacunas actuales, recalca Reuters.

