Cómo el sistema ilegal de préstamos 'gota a gota' está afectando a los comerciantes más pobres de Bogotá

El sistema informal de préstamos, conocido como 'gota a gota', está provocando graves problemas entre los pequeños comerciantes de Bogotá, que han debido recurrir más frecuentemente a este esquema ilegal, debido a la crisis económica provocada por la pandemia.

El 'gota a gota' es un sistema de préstamo que entrega dinero en efectivo sin pedir garantías al deudor, quien se ve obligado a devolver el dinero en cuotas diarias con un interés alto. Es una actividad ilegal que generalmente tiene como víctimas a los segmentos más pobres de la población.

"Una persona que tiene un capital lo presta a un ciudadano común y corriente, a un comerciante común y corriente, sin ningún requisito previo, sin ningún respaldo, pero con el compromiso que el ciudadano que adquiere el valor va a entregar un valor diario, un porcentaje que es una usura que está por fuera de toda la ley, hasta que pueda pagar la deuda", explica Johan Avendaño, experto en ciencias políticas y económicas.

Según reportes de medios colombianos, se calcula que solo en intereses el 'gota a gota' mueve unos 3.800 millones de pesos diarios (aproximadamente 1 millón de dólares) en el país. En las calles de Bogotá, las víctimas de este esquema ilegal denuncian amenazas e, incluso, agresiones, en caso de no cumplir con las exigencias de los prestamistas.

"Ellos son muy radicales con esas cosas, no te van a esperar. Ellos te van a decir: 'yo se la presté en el momento, le dije cómo me la iba a pagar, le dije con qué intereses, a mí no me importa si le fue bien, si le fue mal, a mí no me importa, a mí me interesa es que me pague mi plata'", relata un hombre que recurrió a este tipo de préstamos, y agrega que "te pueden matar, pero primero te amenazan".

Situación empeorada en la pandemia

La crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado en el país más de 2,2 millones de contagios confirmados y casi 60.000 fallecidos, profundizó esta problemática, empujando a muchas personas a recurrir al 'gota a gota' para poder obtener dinero.

"Los bancos nos cerraron créditos, porque al cerrar en la pandemia nos colgábamos (retrasarse) mucho, nos colgábamos mucho en las cuentas, nos colgamos, incluso, en arriendo (alquiler de local comercial y puesto en la calle), y muchas personas tuvimos que depender de nuestro plante (capital) para subsistir", explica otra víctima del 'gota a gota', que subraya que la mayoría de los que acuden a este sistema no tienen un respaldo, por lo que, al hacerlo, "corre peligro su vida".

Por su parte, las personas que ganan dinero ofreciendo estos préstamos defienden que detrás de este esquema siempre hay una empresa creada como tal, con cobradores, contabilidad y oficina. "En cada plaza comercial, cualquier sitio de Bogotá que usted vea comercio informal, formal, como usted lo quiera ver, siempre se mueven dos, tres, cuatro empresas de gota a gota", dice un prestamista.