Oficiales de la Policía de Armenia se unen a la petición de renuncia del primer ministro y del Gobierno del país

Varios oficiales de la Policía de Armenia expresaron su apoyo a la solicitud de renuncia del primer ministro y del Gobierno del país, formulada este jueves por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas armenias y secundada por la oposición.

"Instamos a los agentes de la Policía a no obedecer las órdenes ilegales de Nikol Pashinián y no usar la fuerza contra el pueblo", reza un comunicado, firmado por 30 generales, coroneles y tenientes coroneles y citado por medios locales. "Instamos al público a no responder a las provocaciones y abstenerse de todos los pasos, dirigidos al mantenimiento del poder. La única solución en la situación generada en el país es la renuncia de las autoridades, instamos a las autoridades actuales a salir pacíficamente, sin perturbaciones, absteniéndose de la desestabilización de la situación en el país", destacaron.

Por su parte, Pashinián calificó la exigencia del Estado Mayor de "un intento de golpe militar". Tras la solicitud, dos manifestaciones se realizaron en el centro de Ereván en apoyo y en contra del primer ministro armenio.