Tras cerrar 3 importantes canales de la oposición, Ucrania decide prohibir 4 cuentas de Telegram críticas con el Gobierno y más de 400 páginas web

Las autoridades ucranianas decidieron cerrar 4 canales populares en Telegram, a pesar de que los proveedores de los servicios de Internet aseguran que es imposible censurar ciertas cuentas sin bloquear el acceso a toda la red social, dio a conocer este miércoles el portal Strana.ua.

Este martes el juez del distrito de la ciudad de Járkov ordenó bloquear las cuentas de Legitimnyi [Legítimo], Spletnitsa [Chismosa], Rezident [Residente] y Kartel [Cuartel] a petición del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, por sus siglas en ucraniano).

El SBU, a su vez, informó a principios de febrero sobre la exposición de la red de canales de Telegram que, a su juicio, tenían como objetivo "crear pánico, exacerbar y desestabilizar la situación sociopolítica y socioeconómica". Aunque el Servicio de Seguridad admitió que son operados por ucranianos provenientes de ciudades como Járkov y Odesa, afirmó que colaboraron en secreto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. No obstante, no ofreció ninguna prueba consistente.

Los canales de Telegram antes mencionados rechazaron categóricamente las acusaciones y el comportamiento de las fuerzas de seguridad del país. Afirmaron que sufrieron una persecución por sus denuncias de fraude y corrupción, cometidos presuntamente por representantes del Gobierno del país.

A parte de estas cuentas de Telegram, las autoridades judiciales tomaron la decisión de limitar el acceso a 426 sitios web, entre los cuales figuran medios de comunicación, páginas sobre 'blockchain' y tecnologías de la información o simplemente varias decenas de sitios con el dominio ruso '.ru'. Al mismo tiempo, no se ofreció ninguna explicación de este paso. Los expertos señalaron que esto crea un peligroso precedente, que permitirá bloquear absolutamente cualquier recurso de Internet sin la necesidad de justificarlo de acuerdo a los procedimientos legales.

Cierre de 3 canales de televisión

Desde el 2 de febrero, 3 importantes canales de televisión ucranianos opositores —112 Ukrayina, NewsOne y ZIK— dejaron de emitir después de que el presidente del país, Vladímir Zelenski, en una situación inédita, promulgara un decreto para introducir sanciones contra un ciudadano ucraniano, Tarás Kozak, propietario de estos medios y miembro del partido Plataforma de Oposición-Por la Vida, aunque este tipo de sanciones contra sus ciudadanos no están directamente previstas por la ley.

Cabe destacar que anteriormente el jefe de Estado ucraniano subrayó que no planeaba cerrar ningún canal de televisión, dado que no tiene los derechos ni poderes correspondientes. "Realmente respeto todos los canales, y al canal NewsOne. Nunca he cerrado un solo canal en mi vida. Personalmente defiendo la libertad de expresión, y ustedes lo saben perfectamente. Nunca cerraré ningún canal en mi vida. No tengo derechos, no tengo autoridad para eso", dijo Zelenski en septiembre del 2019.

No obstante, tras el cierre de los citados canales, el presidente afirmó que "apoya firmemente la libertad de expresión", pero no "la propaganda patrocinada por agresores que obstaculiza el progreso de Ucrania hacia la integración europea y euroatlántica". Al mismo tiempo, no se hicieron públicas ningunas pruebas de las acciones achacadas a estos medios de comunicación. Posteriormente, la decisión fue condenada por periodistas nacionales e internacionales, pero respaldada por EE.UU. y Canadá a través de las comunicaciones correspondientes de sus sedes diplomáticas en Kiev.

Mientras tanto, la popularidad de Zelenski, electo en el 2019 con el 73% de los votos, se encuentra en uno de los niveles más bajos de los últimos meses: poco más del 20%.