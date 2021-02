López Obrador critica la "simulación del feminismo" y reconoce que su esposa le tuvo que explicar por qué las mujeres le pedían "romper el pacto"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, provocó este jueves una nueva controversia con el movimiento de mujeres al reconocer que no entendía a qué se referían las feministas que en las últimas semanas le han insistido en que rompa el pacto patriarcal, por lo que tuvo que pedirle a su esposa Beatriz Gutiérrez Muller que se lo explicara.

"Que hablen claro, ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar: 'rompe el pacto', digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me lo dijo", reveló en su conferencia de prensa.

La campaña "rompe el pacto" se basa en la exigencia de los colectivos feministas para que el presidente deje de respaldar a Félix Salgado Macedonio, un senador que, a pesar de estar acusado de violación, es candidato a gobernador por el estado de Guerrero en representación de Morena, el partido oficialista.

Quizá la derecha se esté montando en el feminismo. Pero el presidente @lopezobrador_ se está montando en su macho.Presume respeto al feminismo sin romper el pacto (patriarcal, político y de impunidad) con Félix Salgado.Bienvenido, 8M.pic.twitter.com/jpfrJ2yevP — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) February 25, 2021

López Obrador agregó que su esposa le precisó que las feministas se referían al pacto patriarcal. "O sea dejar de estar apoyando a los hombres, pero cuando se habla de romper el pacto, ya lo estoy rompiendo, el llamado Pacto por México, que no fue más que Pacto contra México, o el pacto de silencio, que establecieron los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa", dijo.

De esta manera, además de descalificar nuevamente las luchas feministas, las confundió con maniobras políticas como el Pacto por México que a fines de 2012 promovió el expresidente Enrique Peña Nieto para lograr el respaldo de la mayoría de los partidos del país a su gobierno, o con el crimen de lesa humanidad que representa el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Además, el presidente desestimó las críticas y las movilizaciones feministas al considerar que expresiones como "rompa el pacto" son importadas y usadas por sus adversarios de derecha.

"¿Qué tenemos nosotros que ver con eso si somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos. Pero también en eso se monta el conservadurismo", afirmó.

Polémica

Las declaraciones de López Obrador generaron un clima de indignación que se reflejó en las redes sociales, en donde se multiplicaron las críticas al presidente por demostrar una vez más su desprecio e ignorancia con respecto al feminismo, que es una de las luchas sociales más importantes de este siglo.

"El movimiento feminista y los distintos movimientos de mujeres constituyen movimientos que han impactado en la sociedad, son movimientos sociales potentes. Que un jefe de un estado no conozca ideas básicas asociadas a esos movimientos impresiona. Una leidita por encima aunque sea", advirtió la escritora Yásnaya Aguilar.

Como jefe de estado no deberías ignorar los postulados básicos de uno de los movimientos más importantes en la historia como lo son los movimientos de las mujeres, no digamos ya por simpatía, si no por conocimiento general de la realidad y por estrategia. — Yasnaya Elena (@YasnayaEG) February 25, 2021

En la mañanera, López Obrador dice que no va a romper el pacto patriarcal porque esa es una expresión importada. Que por qué acusamos al gobierno de fallarle a las mujeres. Pues porque solapan violadores, porque militarizan al país, porque nos ignoran, porque nos siguen matando — Sara M Cabello 💚 (@sara_mcabello) February 25, 2021

López Obrador ha defendido de manera reiterada a Salgado Macedonio a pesar de las peticiones de mujeres militantes de su partido Morena, entre ellas legisladoras y funcionarias que exigen que la postulación del senador contraviene los compromisos de justicia ofrecidos por el partido gobernante.

"Son asuntos que tienen que ver con una violación, este tipo de acusaciones son muy fuertes pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos, hay que dejarle el asunto, si es político, al pueblo. Para no equivocarnos lo mejor es preguntar. Y segundo, a la autoridad, el Ministerio Público, a los jueces, no a la campaña mediática, ¿o ustedes creen que tenemos medios objetivos profesionales?", respondió la semana pasada cuando había estallado la campaña "rompa el pacto".

A pesar de las marchas, protestas, reclamos, cartas, recolección de firmas, campañas en redes sociales y testimonios de las denunciantes, López Obrador ha endurecido su posición poniendo en duda el origen de las acusaciones (y, por lo tanto, a las víctimas) y sembrando la sospecha de que forman parte de una pelea interna partidaria en la que él se pone del lado de Salgado Macedonio.

El enfrentamiento con los colectivos feministas se intensificó el viernes pasado, cuando López Obrador usó una frase coloquial mexicana para denostar los "ataques" de la prensa que no le es afín y que, según él, sólo usa el caso de Salgado Macedonio para atacar al gobierno.

"Ya chole", dijo el presidente, lo que implica hartazgo, una exigencia de poner fin a una discusión, a lo que las feministas le respondieron: "Ya chole con los femicidios. Ya chole con las violencias machistas. Ya chole con la misoginia. Ya chole con el patriarcado. Ya chole con la impunidad".

En ese momento, según lo que contó esta mañana, López Obrador no entendía en realidad qué le estaban pidiendo las feministas.

Cecilia González