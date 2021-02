"¿Yo, un violador? Es todo mentira": Gérard Depardieu rompe su silencio tras las nuevas acusaciones de agresión sexual

El actor francés Gérard Depardieu se pronunció por primera vez luego de ser nuevamente acusado de violación y agresión sexual a una actriz, delitos presuntamente cometidos en agosto del 2018, que fueron noticia esta semana.

En una entrevista publicada este jueves por el diario italiano La Repubblica, Depardieu defendió su inocencia y aseguró que se siente "muy sereno en la conciencia" porque no tiene "nada que temer". "No hay pruebas, no hay nada en mi contra, y por eso estoy sinceramente tranquilo", agregó.

El artista, nacionalizado ruso, rechazó todas las acusaciones por "total falta de fundamento" y criticó la cobertura mediática del caso, que calificó de "terrible". "Con todos estos canales de 'streaming', los nuevos medios de comunicación, los sitios web, las redes sociales, es como si viviéramos con un auricular que emite constantemente noticias negativas y muchas veces falsas o sesgadas. Odio todo esto", aseveró.

La investigación inicial, que lo acusa de haber violado a una joven actriz en su apartamento de París, se abandonó en el 2019 por falta de pruebas luego de meses de indagación, pero se reabrió el verano pasado, lo que dio lugar a cargos penales presentados el pasado 16 de diciembre. Al respecto, Depardieu, para quien "las investigaciones estaban cerradas", reiteró que abogará por su inocencia como lo hizo en ese entonces. "¿Yo, un violador? Es todo mentira y el juez me creerá", confió.

Gérard Depardieu, nominado al Óscar en 1990 por su papel en 'Cyrano de Bergerac' y galardonado innumerables veces por sus actuaciones, se encuentra en libertad sin condiciones de fianza y, según confirmó, comparecerá ante los jueces el próximo 10 de marzo. "Tendré la oportunidad de declarar nuevamente lo que ya dije para dar fe de mi inocencia. Confío en la justicia", concluyó el actor, de 72 años.