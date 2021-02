Un diputado opositor venezolano dice que le impidieron la entrada a EE.UU. porque lo señalaron de "colaborar" con Maduro

El diputado de la oposición venezolana Javier Bertucci declaró este jueves que fue deportado por las autoridades migratorias de EE.UU. cuando intentó ingresar a la ciudad de Miami, a donde supuestamente viajó para tramitar "un programa de ayuda humanitaria de alto alcance" destinado a su país.

El parlamentario opositor —que viajó con su familia a República Dominicana y luego hizo conexión hasta a Miami— aseguró que fue retenido durante más de 12 horas en el aeropuerto estadounidense, donde presuntamente fue señalado por un funcionario de migración "como una persona que estaba colaborando con el gobierno" del presidente Nicolás Maduro.

Declaraciones acerca de lo ocurrido en Estados Unidos #MiPaísEsPrimerohttps://t.co/Qt3CkIWjSN — JAVIER BERTUCCI (@JAVIERBERTUCCI) February 25, 2021

Bertucci responsabilizó de su deportación a un sector "disminuido de la oposición radical", en aparente alusión al grupo liderado por Juan Guaidó, al que acusó de "mentirle" a EE.UU. para impedir que los miembros de la "oposición moderada" sean "oídos en Washington".

"A mí el gobierno no me dio este cargo, no me puso, me pusieron 110.000 electores que me eligieron como su representante por el estado Carabobo a la Asamblea", aseveró el diputado del partido opositor El Cambio.

El motivo del viaje

En un video que divulgó por redes sociales, Bertucci dijo su viaje no fue en condición de diplomático ni de diputado, sino como una personal natural que iba a sostener encuentros no oficiales. "No eran reuniones de carácter político. Son ONG no vinculadas con el gobierno, que están interesadas en traer ayuda humanitaria en una cantidad importante para paliar esta difícil crisis", sostuvo.

La noticia de la deportación de Bertucci generó revuelo en las redes sociales, que posicionaron su nombre entre las primeras tendencias de Twitter. Mientras la oposición radical acusa al político de "colaborar" con Maduro y celebra la deportación, el chavismo señala al diputado conservador de montar "una novela" para ganar visibilidad.

Sin embargo, tras la polémica, Bertucci arremetió especialmente contra los miembros de la oposición radical que festejaron la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses: "¿Por qué se alegran, porque no logré conseguir ayuda humanitaria para el pueblo? ¿Esa es su alegría? Me duele ver el nivel de odio", dijo.

De hecho, el diputado dejó asentada su clara oposición al gobierno de Maduro desde el Parlamento e insistió en su disposición de dialogar con Washington para "conseguir algún tipo de acuerdo".

Asimismo, reiteró que continuará en contacto con varias ONG para concretar el ingreso de "ayuda humanitaria", mientras aboga por un acercamiento con EE.UU. para lograr "una flexibilización de las sanciones", que han golpeado crudamente a la economía venezolana.

De acuerdo con el gobierno venezolano, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra del país suramericano han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares.