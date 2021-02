El Reino Unido prohíbe la entrada a una exnovia yihadista que huyó a Siria y ahora quiere recuperar la nacionalidad británica

La Corte Suprema del Reino Unido dictaminó unánimemente que Shamima Begum, una mujer que en 2015 viajó a Siria para unirse al Estado Islámico, no puede regresar al Reino Unido para intentar recuperar su ciudadanía, reportan medios locales.

Begum, de ascendencia bangladesí, huyó del Reino Unido junto con dos amigos de la escuela en febrero de 2015, cuando tenía 15 años. Se casó con un yihadista y vivió en el territorio controlado por el Estado Islámico durante más de tres años y tras fugarse reapareció en febrero de 2019 en un campo de refugiados en Siria. En ese momento estaba embarazada, pero el bebé al que dio a luz murió de neumonía. La mujer aseguró haber perdido anteriormente a otros dos hijos.

Shamima solicitó permiso para regresar al Reino Unido a fin de comenzar los procedimientos legales para recuperar su ciudadanía, pero se le denegó este derecho bajo la decisión del entonces secretario de Estado del Interior, Sajid Javid. Las autoridades británicas argumentaron que, al proceder de una familia originaria de Bangladés, podía ir a ese país. A su vez, Begum insistió en que no tenía ninguna otra nacionalidad que la británica, de manera que la decisión de las autoridades la convertía en una persona sin ciudadanía.

La mujer continuó la batalla legal y en julio de 2020 el Tribunal de Apelación falló que la única manera de resolver su problema y asegurar la apelación efectiva de la resolución de las autoridades era permitirle ingresar al territorio británico.

Posteriormente, el Ministerio del Interior apeló al Tribunal Supremo para que reconsiderara la sentencia del Tribunal de Apelación, argumentando que la llegada de la exesposa del yihadista "crearía graves riesgos para la seguridad nacional". Este viernes la Corte Suprema resolvió que el Gobierno tiene derecho a evitar que Begum viaje al Reino Unido.

Reacciones al fallo

Lord Reed, jefe de la Corte Suprema, dijo que la decisión adecuada no es obligar al Gobierno a devolver a Begum al Reino Unido, sino detener la lucha legal de la mujer por la ciudadanía hasta que Begum se encuentre en una posición más segura para participar en su apelación. "No hay una solución perfecta para tal dilema, [...] ya que no se sabe cuánto tiempo pasará antes de que se encuentre en esta condición".

La actual secretaria del Interior, Priti Patel, dijo que el fallo "reafirmó la autoridad del secretario del Interior para tomar decisiones vitales de seguridad nacional".

Al enterarse del dictamen, Begum se mostró "enfadada" y "empezó a llorar" en la tienda donde vive, informó Mamdoh Abdalla, un activista presente en el campo de refugiados, citado por Daily Mail.

Los defensores de los derechos humanos insistieron en que la resolución crea "un precedente extremadamente peligroso". Rosie Brighouse, abogada la empresa de asesoramiento jurídico Liberty, lamentó que "los servicios de seguridad han gestionado de forma segura el regreso de cientos de personas de Siria, pero el Gobierno [británico] ha optado por apuntar hacia Shamima Begum". Maya Foa, directora de la organización no gubernamental Reprieve, hizo hincapié en que impedir que Begum ingrese al Reino Unido es "una estratagema cínica para convertirla en responsabilidad de terceros".