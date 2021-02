Joven artista denuncia que fue herido en su ojo por el Esmad durante una protesta en Colombia: "Reforma policial ya"

Un joven artista que resultó herido durante una protesta en Bogotá (Colombia), llamado Gareth Sella, publicó un video en redes sociales afirmando que la lesión en uno de sus ojos fue producida por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional: "Fui víctima de la brutalidad policial mientras me manifestaba contra la misma", expresó.

El incidente se produjo este miércoles, cuando un grupo de jóvenes estudiantes se manifestaba en la capital para repudiar la "brutalidad policial, la impunidad y el terrorismo de Estado". Sella, un hombre de 24 años graduado en la Escuela de Artes y Letras por la carrera de Cine y Televisión, estaba junto a los descontentos cuando fue impactado.

Minutos después del hecho, se dio a conocer que el joven forma parte de la agrupación Escudos Azules, que pregona la protesta pacífica. A su vez, según amigos y el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, al momento del impacto Sella habría estado intentando alejar a otros protestantes para que no les afectaran los gases lacrimógenos de los efectivos.

"Reforma policial ya"

"El Esmad me disparó al ojo afectando gran parte de mi visión. Quiero hacer una denuncia pública a estos actos que no pueden seguir repitiéndose", dijo en la grabación difundida en Instagram. Por el momento, no hay certezas sobre si el joven podrá recuperar la vista del órgano afectado.

Un joven, integrante de Escudos Azules, fue herido por parte del ESMAD en uno de sus ojos y se encuentra en la Fundación Santa Fe con posibilidades de un 80 % de perder el ojo #Bogotá#24F#UPNpic.twitter.com/5SdHswWEdq — Mauricio Vanegas (@Marovaan) February 24, 2021

Además, remarcó que este posible ataque es "una oportunidad para pedir una reforma policial ya y el desmonte del Esmad". También sostuvo: "Quiero transmitirles mi calma y tranquilidad. Esto no afecta mi persona ni mis ideales". Con ese tono, instó a que los protestantes se mantengan "unidos y en resistencia".

Alcaldesa de Bogotá: "¡No vamos a permitir que estigmaticen a Gareth!"

En la últimas horas, la Policía colombiana señaló que las "tennis que utilizó Gareth en el momento que lo trasladaron al hospital coincidían con una persona que estaba encapuchada".

Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contestó: "Además de afectarle un ojo, ¡no vamos a permitir que estigmaticen a Gareth por cómo se viste!". También acotó: "La investigación lo que debe determinar es quién disparó el artefacto que le afectó su ojo, pese a estar expresamente prohibido por mis instrucciones y los protocolos de la Alcaldía".

Por su parte, el joven cineasta interpretó que los uniformados intentan tildarlo de delincuente para justificar el presunto ataque. Sobre ello, manifestó: "No van a encontrar nada más que un joven que salió a caminar de forma pacífica, a protestar y alzar su voz. Soy un artista en resistencia para quienes tratan de decir que soy un vándalo. No van a encontrar nada".

En cuanto a la tensión sostenida entre el Gobierno de Bogotá y la administración nacional de Iván Duque ante posibles reformas policiales, López sostuvo que su equipo está dispuesto a avanzar hacia posibles cambios. De todos modos, subrayó que "sin el liderazgo del presidente, su comandante en jefe, se avanzará poco y se abusará mucho".

Entre tanto, este viernes Duque anunció la creación del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), con más de 7.000 miembros, para enfrentar a organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 'Los Pelusos'.

