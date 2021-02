"Por ser mujer": la líder del Senado chileno reacciona después que Piñera la dejara hablando sola en una rueda de prensa (VIDEO)

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, está siendo duramente criticado porque, tras dar una conferencia de prensa este viernes en el Palacio de La Moneda junto a la líder del Senado, Adriana Muñoz, se marchó de la escena sin quedarse a escuchar lo que la política tenía para decir.

El objetivo de la jornada era brindar algunas definiciones políticas acerca de la tensión registrada en la zona de La Araucanía, donde en los últimos días se registraron incendios atribuidos a algunos grupos mapuches con demandas territoriales. De forma reciente, el Gobierno envió a esa región a altos funcionarios y ministros de las áreas vinculadas a la seguridad.

Así, mientras el Ejecutivo y la oposición debaten una posible declaratoria del estado de sitio para intervenir el lugar, los máximos representantes políticos emitieron mensajes para llevar tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, muchos reprocharon el hecho de que Piñera haya abandonado la escena, dejando sola a Muñoz, quien se opone una intervención militar en La Araucanía.

Qué feo esto que le hicieron a Adriana Muñoz...La presidenta del Senado asistió a La Moneda para la reunión citada por Piñera con los distintos Poderes del Estado, para discutir la situación de La Araucanía. Salen a dar declaraciones, Piñera termina. Pasa Muñoz y la dejan sola: pic.twitter.com/ksYOcX0o13 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 26, 2021

Para la consejera regional de Valparaíso por el Frente Amplio, Nataly Campusando, lo ocurrido fue "una total falta de respeto".

¿Otro error comunicacional? Toda esta secuencia del Pdte Piñera y sus ministros es una total falta de respeto en particular a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz (@_adrianamunoz) —la 1ra en la historia—, y al Senado. Estoy segura que de ser hombre Piñera no lo habría hecho. pic.twitter.com/p0Vd5jGmVR — Nataly Campusano (@Naty_campusano) February 26, 2021

La candidata constituyente Constanza Schonhaut opinó que esto fue una muestra de "machismo y autoritarismo". También subrayó que "es difícil ser mujer en política", y le envió su apoyo a Muñoz "ante este hecho vergonzoso".

Varones del gobierno dejan hablando sola a Presidenta del Senado. Machismo y autoritarismo de Sebastián Piñera y sus ministros. Es difícil alzarse ante quienes no respetan derechos humanos y es difícil ser mujer en política. Mi respaldo a Adriana Muñoz ante este hecho vergonzoso. — Constanza Schonhaut (@ConySchon) February 26, 2021

"No sé si a un hombre le habría hecho eso"

Consultada por BioBioChile, la propia Muñoz interpretó la polémica situación como una posible reacción de Piñera ante un desacuerdo, o un acto de machismo: "Cuando reviso, pensé que podía ser un desaire por tener una posición distinta al presidente durante la conversación en la mañana, o por ser mujer", sostuvo.

Con ese tono, la política agregó: "No sé si a un hombre le habría hecho eso, pero se me pasaron varias cosas por la cabeza. No sé cual de todas puede ser la base de haberme dejado sola en la conferencia de prensa".

Más allá de esa situación, que le generó "desconcierto", la congresista decidió hablar ante los micrófonos junto a La Moneda porque tenía que exponer su postura "frente a todo lo que había dicho el presidente".

Igualmente, consideró que lo ocurrido fue inapropiado, porque ella es "la segunda autoridad del país". A pesar del mal momento, señaló que es positivo que esta clase de circunstancias se produzcan en público: "Es muy bueno que quede como lección, como aprendizaje, para que no se vuelvan a repetir".

