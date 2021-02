Una niña de 11 años encuentra muertos a sus padres en su casa mientras permanecían en cuarentena por el coronavirus

Una niña de 11 años encontró a sus padres muertos en su habitación de su casa en el estado de Misuri, mientras permanecían en cuarentena tras contagiarse con coronavirus, informa NBC News.

La Policía del condado de San Luis comunicó este viernes que los agentes llegaron a una vivienda de la localidad de Mehlville, después de recibir el 18 de febrero un informe de una muerte súbita y hallaron los cuerpos de una mujer y un hombre, ambos de 40 años.

Sus familiares afirmaron que la pareja fue puesta en cuarentena en su casa tras presentar síntomas de la enfermedad y dar positivo al test.

"Los oficiales no observaron ningún signo de muerte violenta en la residencia", detalló un portavoz de la Policía a People. "No tenemos razones para creer en este momento que sus muertes fueron causadas por otra cosa que no sea el covid-19", agregó sin dar a conocer los nombres de los fallecidos, ni proporcionar más detalles.